Mi TV Stick : un dongle Android TV à 40 euros ?

Xiaomi est surtout connu pour ses smartphones, mais le constructeur chinois propose aussi de nombreux produits pour la maison connectée. Et actuellement, celui-ci s’apprête à lever le voile sur un nouveau produit qui pourrait être considéré comme un concurrent du Chromecast de Google : Mi TV Stick.

Comme nous l’évoquions dans un précédent article, Xiaomi a déjà évoqué ce produit lors d’un événement en Europe. Et nous savons déjà qu’il s’agit d’une clé HMDI pour accéder à du contenu en streaming sur une télévision, et que cette clé sera équipée d’une télécommande qui inclura notamment des boutons pour accéder à Google Assistant, Netflix et Amazon Prime Video.

Pour le moment, Xiaomi n’a pas encore lancé le Mi TV Stick en Europe, mais les rumeurs concernant celui-ci sont de plus en plus nombreuses. Dans un article publié cette semaine, le site Android Authority relaie différentes sources de fuites et de rumeurs suggérant que Xiaomi proposera deux variantes de cette clé : une version 1080p avec 1 Go de RAM et une version 4K avec 2 Go de RAM. Sinon, les deux modèles auraient 8 Go de stockage interne, et utiliseraient Android TV 9.0, et l’utilisateur pourra accéder à Google Assistant.

Un concurrent pour le nouveau Chromecast ?

En ce qui concerne le prix, un détaillant espagnol aurait récemment fait fuiter l’information selon laquelle la version FHD coûtera 39 euros en Europe. D’autres sources indiquent qu’aux USA, la version FHD coûtera 49 dollars tandis que la version 4K coûtera 133 dollars.

Ci-dessous, vous avez également une vidéo de déballage du Mi TV Stick ainsi qu’un comparatif des caractéristiques des deux versions, par le compte Twitter « Sundhanshu ».

Pricing & Specs -1GB RAM FHD: $49 (~ ₹3,700)

-2GB RAM 4K: $133 (~₹10,140) pic.twitter.com/3JgeyYuHIh — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 21, 2020

Mais pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Et en attendant les informations officielles, la prudence reste de mise.

En tout cas, ce nouveau produit Xiaomi sera un concurrent direct du successeur du Chromecast qui, d’après de récentes fuites, utilisera Android TV, sera équipé d’une télécommande et permettra d’accéder à Google Assistant. Et étant donné la popularité des précédentes versions du Chromecast, on ne doute pas une seule seconde que cette nouvelle génération de clés HDMI trouvera facilement preneur.