Microsoft annonce la fin de Cortana sur iOS et Android

Cortana mise (un peu) à l’écart par Microsoft

Rappelez-vous, en 2014, avec la mise à jour Windows Phone 8.1, Microsoft lançait son assistant vocal Cortana (en référence à l’IA du jeu Halo). Difficile toutefois pour cet assistant vocal de trouver sa place aux côtés de Siri, d’Alexa ou encore de Google Assistant. A tel point que Microsoft avait déjà annoncé un changement de stratégie pour Cortana en début d’année, et qu’il confirme désormais la suppression de l’application sur iOS et Android.

En effet, Microsoft a confirmé sa volonté de retirer l’application Cortana de l’AppStore comme du PlayStation, et ceci, à compter du 31 janvier 2020. A partir de cette date, il ne sera donc plus possible de télécharger l’application, avec une décision qui concerne (pour le moment) les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie, l’Espagne ou encore le Canada.

Du côté de chez Microsoft, on explique : « Pour rendre Cortana aussi utile que possible, nous intégrons Cortana directement dans nos applications de productivité Microsoft 365, et une partie de cette évolution implique la fin du support de l’application mobile Cortana sur Android et iOS. » On devrait donc retrouver l’assitant Cortana intégré directement au sein de divers services Microsoft à l’avenir, pour compléter l’utilisation des programmes du géant américain.

Le géant américain précise donc que certaines fonctionnalités comme les rappels ou encore les listes ne seront plus disponibles via l’application Cortana, mais seront toujours accessibles via Cortana sur Windows. Toutes les informations enregistrées via Cortana seront automatiquement synchronisées avec Microsoft To Do, téléchargeable gratuitement.

Difficile en effet pour Cortana de trouver sa place auprès des utilisateurs, les assistants vocaux étant particulièrement employés sur les terminaux mobiles, un marché sur lequel Microsoft est particulièrement absent… Bien sûr, le programme est également intégré à Windows 10, mais l’utilisation d’un assistant vocal sur PC est très (très) rare il faut bien l’admettre… Nouveau coup dur pour Microsoft donc.