Pourquoi Microsoft a bouté Cortana hors de Windows 10

Cortana disponible en beta sur le Microsoft Store

Selon toute vraisemblance, l’assistant personnel made in Microsoft, Cortana, pourrait bientôt prendre son indépendance. En effet, si le géant américain prend un soin tout particulier à peaufiner les aptitudes de son IA, cette dernier semble également vouée à voler de ses propres ailes, puisqu’après la récente mise à jour majeure de Windows 10, Microsoft vient de proposer Cortana en tant qu’application sur le Microsoft Store.

Ainsi, une application « Cortana Beta » est dès à présent disponible sur le Microsoft Store, de manière à être téléchargée séparément de Windows 10. A l’heure actuelle, difficile de comprendre réellement la manoeuvre de Microsoft, mais selon Engadget, cette nouvelle indépendance pourrait notamment permettre à Cortana de profiter de mises à jour plus simples et plus régulières.

Windows 10 et Cortana, bientôt la séparation ?

Le fait de proposer Cortana en tant qu’application à part entière permettrait également à tous les utilisateurs qui n’en ont pas l’utilité, de se passer totalement des services de l’assistant personnel de Microsoft. En janvier dernier, Microsoft annonçait déjà la séparation de la barre de recherche Windows de l’assistant vocal Cortana. Ce dernier dispose ainsi d’une icône placée à côté de la barre de recherche. L’objectif pour Microsoft était alors de séparer les deux fonctionnalités de recherche afin qu’elles puissent agir de manière indépendante.

Rappelons que si Cortana est mis au point par Microsoft, l’IA n’est pas exclusive à l’ecosystème Windows, puisqu’une version Android ou encore iOS a été lancée en fin d’année dernière. « Cortana est en constante évolution, avec de nouvelles fonctionnalités publiées chaque mois » indique Microsoft sur la page AppStore de l’application. Reste à savoir maintenant ce que prépare Microsoft en ce qui concerne son assistant Cortana, dont le lancement remonte à 2014, et dont l’appellation est en lien direct avec l’IA du jeu Halo, exclusif à Microsoft.