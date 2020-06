Microsoft : de nouveaux documents confirment une Xbox « Lockhart » à venir

Cela fait quelques mois maintenant que Microsoft prépare sa toute nouvelle génération de Xbox. Cela se matérialisera en fin d’année par une Xbox Series X dont on connait déjà le look, et qui fera l’objet d’une nouvelle présentation le mois prochain. Toutefois, outre cette nouvelle Series X, Microsoft travaille également, et pour le moment en secret, sur une autre version de sa future Xbox.

La Xbox Lockhart officiellement évoquée… par Microsoft ?

En effet, les joueurs qui ne désirent pas (ou qui n’ont pas besoin de) s’offrir la surpuissante Xbox Series X devraient avoir la possibilité d’opter pour une Xbox un peu moins puissante. Une Xbox au nom de code « Lockhart », qui est visiblement mentionnée de façon très explicite dans les récents documents envoyés par Microsoft aux développeurs. Ces derniers seraient ainsi invités à tester leurs jeux en Anaconda Mode, soit pour la Xbox Series X… et en Lockhart Mode.

Selon The Verge, cette Xbox Lockhart pourrait disposer de 7,5 Go de RAM, d’un CPU à la cadence rabaissée et de 4 Tflops de puissance. De son côté, la Xbox Series X affiche 13,5 Go de RAM et vise les 12 Tflops de puissance. La « petite » Xbox ferait ainsi l’impasse sur certaines fonctionnalités, comme la 4K par exemple, et devrait (logiquement) adopter l’appellation Xbox Series S. Une stratégie somme toute étonnante que de proposer deux « nouvelles » consoles à la puissance différente, mais il faudra patienter encore un peu pour tout savoir, officiellement, du lancement de la future génération de Xbox.

A noter d’ailleurs que le nom de code de la Xbox Series X, à savoir Anaconda, a été imprimé sur la carte mère de la console, comme l’avait révélé Tom Warren il y a quelques semaines. Affaire à suivre donc…

an Anaconda snake is etched into the Xbox Series X mainboard, so what’s going to be eteched into Lockhart? pic.twitter.com/cV7oXoDZmO — Tom Warren (@tomwarren) March 17, 2020

Du côté de la concurrence, rappelons que Sony va commercialiser sa nouvelle PlayStation 5 en fin d’année. La console sera déclinée en une version standard, avec un lecteur de disque Blu-Ray 4K, mais ceux qui le souhaitent pourront également décider d’opter pour le modèle « Digital », soit une PS5 dénuée de toute forme de lecteur optique, pour privilégier le jeu en 100% dématérialisé.