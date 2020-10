Microsoft dévoile la première pub TV des nouvelles Xbox Series X / S

Dans un mois jour pour jour, le 10 novembre 2020, ce sera le grand lancement de la nouvelle génération de consoles avec la Xbox Series X et la Xbox Series S. Un grand événement, sept ans après le lancement de la précédente génération en 2013. C’est donc à ce moment assez important et symbolique que Microsoft décide de mettre un petit coup d’accélérateur avec le premier spot TV de la nouvelle génération de Xbox.

L’idée est toujours de réaliser vos rêves mêmes les plus fous. Avec Xbox, envolez-vous rejoindre le Master Chief dans les cieux, visiter une ville futuriste, faites face à une armée de Vikings sur les mers nordiques. Avec ce spot publicitaire, Microsoft met le paquet et vous propose de vous envoler vers vos plus belles expériences !

Un spot TV que l’on aura très bientôt l’occasion de découvrir sur internet ou encore à la télévision et qui a pour objectif de faire la promotion des nouvelles Xbox avec la Series X et la Series S toutes les deux attendues pour le 10 novembre 2020 partout dans le monde.

MEILLEURS PRIX XBOX SERIES X

C’est donc à partir du 10 novembre 2020 qu’il sera possible de réaliser et vivre vos rêves avec Xbox. En effet, c’est à cette date-là que les deux consoles seront lancées mondialement au prix de 499,99€ (Xbox Series X) et 299,99€ (Xbox Series S). Hélas, vous ne vivrez malheureusement pas vos rêves avec les exclusivités Microsoft. Car oui, cela vient de tomber, mais le très attendu The Medium arrivera le 10 décembre 2020 et ratera donc le lancement des nouvelles consoles d’un petit mois.

The day when you will finally uncover a grim and unsettling reality, a different world that reflects ours like a dark mirror.

December 10th, 2020 – the day when #TheMedium launches for #PC, #XboxSeriesX and #XboxSeriesS

— The Medium Game (@TheMediumGame) October 9, 2020