Microsoft dévoile une IA axée sur l’accessibilité qui décrit les images aussi bien que les humains

Il y a un an, Microsoft annonçait qu’il investissait dans sept projets liés à l’accessibilité et l’intelligence artificielle. Il a aussi pensé sa console Xbox pour que celle-ci puisse être utilisée par un grand nombre de personnes, ce qui inclut des utilisateurs handicapés. En 2018, l’entreprise a dévoilé une manette adaptative afin que tout le monde puisse profiter des jeux vidéo. Dans cette même logique, le groupe continue de se tourner vers l’accessibilité.

La dernière intelligence artificielle présentée par Microsoft est destinée à aider les personnes malvoyantes. Pour ce faire, elle décrit le contenu des images aux utilisateurs afin que ceux-ci puissent se les représenter au mieux. La firme travaille sur ce dispositif depuis longtemps, mais elle évoque des progrès très importants, accompagnant la nouvelle d’une vidéo qui illustre les progrès du système.

De « Vue de la rue d’une ville » à « Un tramway dans la rue d’une ville »

Autant dire que les avancées de Microsoft sont ambitieuses, au point que le groupe américain affirme que ce système basé sur intelligence artificielle est « encore plus précis que celui des humains ». Les images insérées dans des sites web ou des documents sont désormais décrites le plus fidèlement possible à leur représentation. Pour arriver à ce résultat, le système a été entraîné avec une quantité d’images monstrueuses puis les chercheurs lui ont appris à former des descriptions avec les éléments issus des images.

Parmi les exemples de la vidéo, on retrouve des changements assez significatifs pour l’IA de Microsoft. « Vue de la rue d’une ville » devient « Un tramway dans la rue d’une ville » tandis que la description « Un groupe de joueurs de baseball sur un terrain avec de l’herbe » devient « Un groupe de joueurs de football en train de célébrer leur victoire ».

Xuedong Huang, responsable technique des services cognitifs de Microsoft Azure, résume les progrès de la société : « Ces cinq dernières années, nous avons atteint le niveau humain de cinq manières : la transcription de la voix en texte, la traduction automatique, les réponses aux questions courantes, la compréhension globale d’un texte ».

Microsoft annonce que ce nouveau système d’IA est déjà disponible dans tous ses services Azure, ce qui veut dire que les développeurs peuvent l’utiliser pour leurs services et leurs applications afin d’être utilisés par un plus grand nombre. Dans l’année, ces nouveautés devraient être disponibles sur Word, Outlook et PowerPoint.