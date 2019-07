Microsoft envoie maintenant vos notifications Android sur Windows 10

Après le flop de son système d’exploitation mobile, Microsoft s’efforce maintenant de faire en sorte que les ordinateurs sous Windows 10 aient la meilleure synchronisation possible avec les smartphones sous Android ou iOS. La meilleure illustration de cette stratégie est l’application « Votre téléphone » qui est actuellement disponible sur les deux OS mobiles.

Cette application permet déjà d’accéder aux photos, aux SMS, etc. de votre smartphone, sur votre ordinateur grâce à la synchronisation. Et bientôt, vous pourrez également garder un œil sur les notifications de votre smartphone sous Android depuis votre PC.

L’arrivée des notifications Android sur Windows 10 a été officialisée par Microsoft il y a deux mois et désormais, cette fonctionnalité est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs de l’OS. Il faudra cependant s’assurer d’avoir les dernières versions de l’application « Votre téléphone » sur Android, et sur Windows 10, puis de faire la synchronisation entre PC et smartphone.

La nouvelle a été annoncée par Microsoft via le compte Twitter du programme Windows Insider. « Avec l’application « Votre téléphone », vous pouvez désormais recevoir et gérer les notifications de votre téléphone Android sur votre PC », lit-on sur le tweet.

Notifications have arrived! With the Your Phone app, you can now receive and manage your Android phone’s notifications on your PC. Get Your Phone app from the Microsoft Store here: https://t.co/E56Z8eVdIR pic.twitter.com/ovlKi1QOJy

— Windows Insider (@windowsinsider) July 2, 2019