Microsoft et KFC dévoilent une manette de Xbox Series X… étrange

Décidément, les consoles next-gen entretiennent de bons liens avec les enseignes de fast food. Il y a quelques jours, nous apprenions que Burger King et Sony comptaient mettre en place un partenariat afin de promouvoir la Play Station 5. C’est même Burger King qui, via son compte Twitter, a eu l’honneur de nous faire entendre avant tout le monde le son du démarrage de la Play Station 5. Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à la concurrence. En effet, Microsoft s’apprête de son côté à lancer, entre autres, la Xbox Series X. Pour l’occasion, la firme de Redmond peut compter sur le soutien sans faille de l’enseigne Kentucky Fried Chicken, plus connue sous l’appellation KFC.

KFC vient tout juste de tweeter pour annoncer un jeu-concours qui permet de gagner 50 Xbox Series X ou 50 manettes. C’est justement ces manettes qui ont attiré notre attention. KFC semble avoir eu carte blanche pour le design de ces dernières. Les participants à ce jeu-concours auront donc la possibilité de gagner des manettes KFC remplies de références à l’enseigne spécialisée dans le poulet frit. Sans jugement, ce design ne fait pas rêver, voyez par vous-même.

Excited? That’s right, we’re giving away a few prizes RIGHT NOW – including an Xbox Series X console! 🥳

Retweet the above tweet and follow @KFCGaming to be in with a chance of winning a prize! And as always, stay tuned for much, much more…

— KFC Gaming (@kfcgaming) October 21, 2020