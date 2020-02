Microsoft et Nike ont mis au point une Xbox One X édition Air Jordan (parfaite ?)

La Xbox One X en édition Air Jordan

C’est une tradition depuis quelques années chez Microsoft, le géant américain prend un malin plaisir à customiser sa Xbox One. Après des versions Game of Thrones ou encore Real Madrid (oui, oui…), Microsoft lève le voile sur une nouvelle version « Jordan » de sa Xbox One X.

Ainsi, Microsoft a noué un partenariat avec le géant Nike, pour mettre au point cette console custom, plutôt sobre, mais qui fera forcément son petit effet sur les fans de Xbox, mais aussi de la célèbre marque américaine. Une Xbox One X Jordan Edition qui se pare d’un capot rouge, la partie inférieure de la machine conservant son coloris noir classique.

Un rouge que l’on retrouve également sur les deux manettes proposées avec la console, sans oublier évidemment l’indémodable logo « Air Jordan » (ou Jumpman), apposé à la fois sur la console et sur les manettes. Tout est mis en place pour « matcher » à la perfection avec les baskets Nike Air Jordan III Retro U, disponibles ce week-end. Bien vu !

Une console collector… à gagner !

Evidemment, cette Xbox One X édition « Air Jordan » ne sera pas disponible en boutiques, et fait actuellement l’objet d’un concours mis en place par le compte officiel Xbox. Pour espérer remporter la précieuse et rutilante console, il faut retweeter ce message posté par Xbox. A cela, il conviendra de croiser les doigts très (très) fort, puisque le message en question compte déjà près de 120 000 retweets à l’heure actuelle.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le grand gagnant ne recevra pas la moindre paire de baskets en cadeau, mais « uniquement » la console et les deux manettes, pour une valeur totale de 499 dollars, selon les informations du règlement officiel. A noter que le concours se terminera le 27 février prochain, ce qui devrait permettre au message d’être retweeté encore quelques milliers de fois…