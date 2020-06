Microsoft : la Xbox Series S (Lockhart) officialisée en août ?

Alors que Sony a fait le show il y a quelques jours maintenant, en présentant ses nouvelles PS5 et PS5 Digital Edition, les gamers ont désormais les yeux tournés vers le géant Microsoft, qui va proposer un nouveau rendez-vous vidéo en juillet. Un évènement diffusé en live, qui permettra d’en apprendre davantage concernant la nouvelle Xbox, et notamment les jeux first party.

La nouvelle Xbox « inferior version » pour le mois d’août ?

Outre la surpuissante Xbox Series X, on sait que Microsoft prépare également une déclinaison adoucie de sa future console, dont l’objectif est d’être affichée en boutiques à un tarif plus abordable. Une Xbox au nom de code « Lockhart » qui pourrait être rebaptisée en Xbox Series S lors de son lancement. De récents documents concernant le devkit de Microsoft ont d’ailleurs évoqué très explicitement cette Xbox Lockhart.

Selon Eurogamer, Microsoft n’officialisera pas cette nouvelle Xbox Series S (Lockhart) avant le mois d’août. Le géant américain devrait tout d’abord faire la démonstration de la puissance de sa Xbox Series X, durant l’évènement prévu en juillet, afin de répondre à Sony et sa PS5. Un peu plus tard, Microsoft devrait donc lever le voile sur l’autre Xbox, à savoir une déclinaison moins aboutie, qui disposerait de 7,5 Go de RAM (contre 13,5 Go pour la Series X) et une puissance de 4 Tflops (contre 12 pour la Series X).

Une console moins puissante donc, qui serait taillée pour tous ceux qui n’ont pas besoin de la surpuissance de la Series X, et notamment ceux qui vont relier leur console à un écran 1080p ou un moniteur 1440p. Comme la PS5 Digital Edition, cette Xbox Series S constituera également un prix d’appel pour la nouvelle gamme Xbox. Certains montrent toutefois un certain scepticisme face à cette stratégie inédite qui consiste à lancer deux versions d’une console « next gen », mais à la puissance différente… Affaire à suivre donc.