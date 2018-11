Microsoft : vers une nouvelle Xbox One low-cost ?

Vers une Xbox One 100% dématérialisée ?

Alors que Sony vient tout juste d’annoncer que PlayStation ne sera pas de la partie au prochain E3 2019, voilà qu’émergent de nouvelles rumeurs concernant une « nouvelle » Xbox One. En effet, en 2019, Microsoft pourrait lancer une Xbox One d’un nouveau genre, dénuée du moindre lecteur de disque.

Ainsi, Microsoft pourrait tenter le pari du « 100% dématérialisé » avec cette nouvelle Xbox One, dont le prix serait inférieur à celui d’une Xbox One S. Le but de la manoeuvre serait ainsi de proposer une console « low cost », mais permettant d’accéder à de nombreux jeux grâce aux achats dématérialisés d’une part, mais aussi au Xbox Game Pass qui permet, contre 9,99 euros/mois, d’accéder en illimité à plus de 100 titres.

Evidemment, pour les joueurs qui disposent déjà d’une certaine collection de jeux Xbox One au format physique, Microsoft aurait également en tête un programme de type « disc to digital« . Dans l’idée, le joueur aurait simplement à rapporter son disque de jeu à un revendeur agréé Microsoft, pour échanger ce dernier contre un code, permettant de télécharger « gratuitement » la version dématérialisée du jeu en question.

Toujours selon les rumeurs, cela permettrait à Microsoft de proposer une Xbox One à moins de 200 dollars. Bien sûr, malgré son côté « low cost », cette Xbox One disposerait de la même puissance que la Xbox One S, avec également la compatibilité HDR etc etc… On espère toutefois que Microsoft prendra le soin d’équiper cette dernière avec un support de stockage conséquent. Reste désormais à attendre sagement une éventuelle confirmation de la part du géant américain, qui serait ainsi le premier (face à Sony et Nintendo) à proposer une console de salon 100% numérique.

Rappelons que Sony avait déjà tenté le coup il y a une dizaine d’années avec la PSP Go, une console portable plutôt réussie finalement, mais dont l’absence de lecteur UMD (au profit là aussi du 100% numérique) avait rapidement scellé le sort…