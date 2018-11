PlayStation absent (pour la première fois !) de l’E3 2019

PlayStation ne sera pas à l’E3 2019

L’E3, cette grand-messe annuel du jeu vidéo qui se déroule début juin du côté de Los Angeles, vivra en 2019 une édition assez particulière. En effet, Sony Interactive Entertainment a fait savoir à GameInformer que PlayStation ne participera pas à l’E3 2019. Interrogé sur le fait de savoir si PlayStation allait proposer un event en parallèle de l’E3, comme le fait Electronic Arts depuis quelques années, Sony a annoncé qu’il n’y aura aucune conférence de presse PlayStation durant le prochain E3.

Une décision radicale pour Sony, et des fans qui ne pourront donc pas assister à la traditionnelle guerre des conférences, qui faisait rage chaque année entre PlayStation et Xbox. Du côté de chez Nintendo, cela fait déjà quelque temps que l’on a stoppé les conférences E3, au profit de rendez-vous Nintendo Direct (dont un épisode est toujours diffusé durant la période E3). Durant la dernière GamesCom, nous avions déjà pu constater un stand nettement moins fourni qu’auparavant chez PlayStation, faisant la part belle (à 90%) au seul et unique Spiderman…

Selon Sony : « Nous explorons des façons nouvelles et familières d’engager notre communauté en 2019 et nous avons hâte de partager nos plans avec vous. Les fans de PlayStation représentent le monde pour nous et nous voulons toujours innover, penser différemment et expérimenter de nouvelles façons d’enchanter les joueurs. » Rappelons que cette année, Sony n’organisera pas non plus son événement annuel PlayStation Experience, qui a lieu traditionnellement en décembre. Selon Shawn Layden pour SIE, il n’y avait tout simplement « pas assez de choses à montrer cette année« .

Pas de panique toutefois pour les fans, Sony promet donc d’informer malgré tout sa communauté dans les prochaines semaines sur les nouveautés à venir. Sony promet que « de nombreuses choses excitantes seront partagées prochainement« . Le géant nippon devrait donc suivre le modèle initié par Nintendo, à savoir des rendez-vous ponctuels, via notamment des vidéos partagées sur Youtube. Cela permet de gérer au mieux son timing (et ne pas être dépendant de l’E3 par exemple) et sa communication, tout en réduisant drastiquement les coûts (et les couacs). En 2019, Sony devrait communiquer notamment sur Days Gone, le jeu d’Hideo Kojima Death Stranding… et peut-être sur la future PlayStation 5.

Du côté de chez Xbox, on a rapidement réagi à la nouvelle, via Twitter, en confirmant la présence du groupe au prochain E3 2019.