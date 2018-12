Microsoft pourrait laisser les autres assistants vocaux remplacer Cortana sur Windows 10

Bien que Cortana ne soit pas le meilleur assistant vocal (avis personnel), je continue à utiliser celui-ci sur Windows 10 étant donné que c’est l’assistant le mieux intégré sur le système d’exploitation.

Actuellement, il est déjà possible d’utiliser Alexa sur Windows 10 grâce à une application disponible sur le Windows Store, et Microsoft travaille également avec Amazon sur une interopérabilité entre Alexa et Cortana, ce qui permettrait d’invoquer Cortana sur Alexa ou bien l’inverse.

Et bientôt, Microsoft pourrait aussi permettre aux assistants tiers comme Alexa d’être mieux intégrés à Windows 10. En effet, bien qu’Alexa soit disponible sur l’OS, y accéder n’est pas aussi facile que d’accéder à Cortana, surtout lorsque l’écran est verrouillé.

Mais apparemment, Microsoft pourrait améliorer cette situation et donc permettre aux assistants tiers d’accéder à un niveau d’intégration à Windows 10 similaire à celui de Cortana. C’est du moins ce que rapporte les sites Engadget et MS Power User. D’après ceux-ci, certains testeurs de Windows 10 ont pu faire ressortir un paramètre de Windows 10 qui permettrait d’autoriser les applications tierces à être lancées en invoquant un mot-clé, même lorsque l’ordinateur est verrouillé.

This looks like it might be related to assistants? You'll be able to configure permissions for Voice Activation using keywords/hotwords. pic.twitter.com/VwFt4nYPg5

— Albacore (@thebookisclosed) December 14, 2018