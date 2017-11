Microsoft prépare un outil de transfert de fichiers à l’AirDrop pour Windows 10

Microsoft s’inspire d’AirDrop pour la fonctionnalité Near Share de Windows 10. Elle permet de facilement transférer des fichiers vers des machines à proximité en utilisant le Bluetooth.

A l’instar d’Apple qui propose déjà le système AirDrop, Microsoft devrait également proposer un outil de partage de fichier entre appareils. Aujourd’hui, la firme commence à tester une fonctionnalité appelée « Near Share » pour Windows 10, dans la dernière build du programme Insider.

« Disons que vous êtes en réunion avec votre patron et que vous devez lui envoyer rapidement le rapport que vous regardez sur votre écran ? Ou vous et un frère ou une sœur êtes sur le canapé avec vos ordinateurs portables, et vous voulez lui envoyer une capture d’écran de votre dernière création Minecraft ? Vous pouvez désormais partager sans fil des fichiers et des URL vers des PC à proximité à l’aide de la nouvelle fonctionnalité Near Share », explique Microsoft.

#Windows10 Insider Preview Build 17035: Microsoft Edge updates, share files with PCs with Near Share, & more: https://t.co/HtyPrmK26i pic.twitter.com/ElWGgfESeq — Windows (@Windows) November 9, 2017

Ce nouvel outil devrait être accessible sur le centre de notification ainsi que via la fonctionnalité de partage de Windows. A l’instar d’AdirDrop, Near Share permet donc de partager des fichiers entre deux ordinateurs sous Windows 10 à proximité par le biais du Bluetooth.

Lorsque quelqu’un tente de partager un fichier avec vous, vous recevez une notification sur votre ordinateur.

Même si partager des fichiers via Bluetooth était déjà possible sur Windows 10, cette outil intégré de Microsoft devrait tout de même faciliter le processus. Et il sera probablement très apprécié chez les entreprises.

Ce test arrive alors que cette semaine, nous apprenions aussi que de son côté, Google teste une nouvelle application appelée Files Go qui aide les utilisateurs de smartphones Android à mieux gérer l’espace de stockage, mais aussi à transférer facilement des fichiers via Bluetooth.