Microsoft se la joue Chromebook avec son nouveau Surface Laptop Go (à 629€)

Microsoft vient d’officialiser la disponibilité prochaine d’un tout nouveau représentant de sa gamme Surface, le Surface Laptop Go. Pour Microsoft, il s’agit de proposer le Surface Latop « le plus léger et à prix mini ». Affiché à partir de 629€, Surface Laptop Go fait effectivement partie des modèles les plus abordables de toute la gamme.

Le Chromebook façon Microsoft ?

Côté look, le nouveau Surface Laptop Go de Microsoft dispose d’un écran tactile PixelSense de 12,4″ (en 1536 x 1024 pixels), sans oublier un trackpad et un clavier qui promettent une expérience à la fois « précise et rapide ». Visuellement, le nouvel ordinateur de Microsoft affiche clairement de faux airs de Chromebook, mais le tout est évidemment animé par Windows 10 ici, et non pas par Chrome OS.

Sur le clavier, on retrouve un capteur d’empreintes digitales pour déverrouiller l’ordinateur comme on déverrouille son smartphone, sans oublier une caméra frontale HD 720p. Le tout est animé par un processeur Intel Quad-Core i5-1035G1 de 10ème génération, avec 4 Go de RAM et un stockage eMMC de 64 Go. Il est possible d’opter pour une version dotée de 8 Go de RAM et de 128 Go en SSD, mais pour un prix de 799 euros tout de même.

« Equilibre parfait entre style, performance et polyvalence, Surface Laptop Go est le Surface Laptop le plus abordable, sans faire de compromis quant aux exigences d’excellence au cœur de l’ADN Surface » explique Microsoft.

La nouvelle création de Microsoft sera disponible à la vente en France à compter du 27 octobre prochain. Le Surface Laptop Go sera décliné en plusieurs coloris, à savoir Bleu Glacier, Sable et enfin Platine. Reste à savoir maintenant si ce nouveau Surface Laptop Go saura séduire ceux qui recherchent un petit ordinateur portable à vocation purement bureautique. A noter qu’aux Etats-Unis, ce nouvel ordinateur portable made in Microsoft est affiché à 549 dollars, contre 629 euros en France.