Microsoft soutient Epic Games (Fortnite) dans sa guerre contre Apple

L’affaire entre Apple et Epic Games au sujet de Fortnite continue avec l’intervention d’un nouvel acteur : Microsoft. C’est au tour de l’entreprise fondée par Bill Gates de prendre parti dans ce conflit qui a commencé il y a quelques semaines.

Mi-août, Fortnite a disparu des magasins d’applications, que ce soit l’App Store ou le Play Store. Apple a ensuite fait savoir qu’il pourrait révoquer les accès développeurs d’Epic Games et interdire les mises à jour du moteur Unreal Engine sur les jeux iOS et macOS. L’éditeur du jeu populaire a rapidement contre-attaqué avec une vidéo dans laquelle il reprenait la publicité du Macintosh partagée par Apple en 1984.

Cette décision de la marque à la pomme fait suite au choix d’Epic Games de proposer un nouveau moyen de paiement direct avec une réduction de -20% pour tous ceux qui ne passaient par l’intermédiaire des boutiques de Google ou d’Apple, ce qui n’a pas plu à ce dernier. L’éditeur de jeux vidéo souhaitait éviter la commission —jugée trop conséquente, de 30%. Spotify s’était déjà plaint de ce montant dans le passé, il a réitéré au début de l’affaire.

Dans ce contexte tendu entre Apple et Epic Games, Microsoft a pris position en faveur de l’éditeur de Fortnite de manière non explicite, mais en évoquant directement les conséquences de ce conflit.

Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUx

— Phil Spencer (@XboxP3) August 23, 2020