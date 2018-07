Microsoft Surface Pro : -36% de réduction sur la tablette PC

Depuis l’introduction sur le marché en 2012 de Microsoft Surface Pro, le produit s’est largement amélioré au fil des mises à jour successive. Aujourd’hui, la Surface Pro de Microsoft est en mesure de remplacer un ordinateur. Et pour l’Amazon Prime Day, c’est 36% de réduction que l’on peut retrouver sur le produit : elle est vendue à 849€ au lieu de 1328€.

Un concurrent des Macbook ?

En 2012, le PDG de Microsoft Steve Ballmer annonçait dans la plus grande surprise le lancement de la Surface Pro et de la Surface RT. Depuis, la « tablette PC » de Microsoft, la Surface Pro, a bien évolué et sert de vraie alternative à un ordinateur traditionnel : outil de travail, divertissement, consommation de contenu etc. En revanche, elle n’est pas en concurrence avec la toute dernière Surface Go, un modèle moins cher du fabricant qui veut servir d’alternative aux tablettes telles que l’iPad ou le Chromebook.

Pour ce Prime Day Amazon, c’est la version de la Microsoft Surface Pro avec un écran 12,3 pouces, 8 Go de RAM, un SSD de 128 Go, le système d’exploitation Windows 10 Pro et un processeur Intel Core i5 qui est en réduction. Elle s’accompagne d’une garantie de 2 ans et offre jusqu’à 13h20 d’autonomie pour la batterie. La Microsoft Surface Pro en réduction pèse 762 grammes pour un format de 29,2 x 0,8 x 20,1 cm.

36% de réduction sur la Surface Pro

Au niveau des prix, Amazon a fait un vrai effort avec une remise de 36% sur le produit qui passe ainsi de 1328€ à seulement 849€. Pour bénéficier de cette offre flash, il faudra obligatoirement être client « Premium » chez le marchand (49€ / an avec une période d’essai de 30 jours pendant laquelle on peut résilier le service à tout moment).

