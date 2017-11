Microsoft veut également proposer des jeux vidéo en streaming

Suivant les traces de Sony, Microsoft pourrait également lancer sa plateforme de jeux vidéo en streaming, d’ici quelques années. C’est ce que révèle le patron de la division Xbox dans une interview avec Bloomberg.

Microsoft devrait proposer un service de streaming qui permet de jouer aux jeux sans avoir besoin de console d’ici 3 ans. C’est ce qu’indique Phil Spencer, le patron de la division Xbox, dans une interview accordée à Bloomberg.

Alors qu’elle se prépare à commercialiser sa super console Xbox One X, la firme de Redmond est sous les feux des projecteurs. Durant une interview avec Bloomberg, Phil Spencer a notamment indiqué que Microsoft compte développer plus de jeux vidéo faits maison avec de nouveaux studios acquis ou créés. Un changement de politique pour la société qui, ces dernières années, a d’avantage fermé des studios qu’il n’en a ouverts.

Mais l’interview révèle également un autre projet intéressant. Bien que pour le moment, la console de jeu vidéo n’est pas encore prête de se dématérialiser totalement, Microsoft songe déjà à proposer des jeux en streaming. Le service concernera des titres qui pourront tourner sans console.

En 2012, Microsoft a d’ailleurs déjà fait des tests en interne. A l’époque, cela était cependant encore trop coûteux pour être proposé au public. Mais aujourd’hui, la plateforme Azure a évolué, ce qui rend le jeu vidéo en streaming envisageable pour la société.

Si Microsoft propose du jeu vidéo en streaming, d’ici quelques années, il ne fera que rattraper Sony, qui propose déjà un service baptisé PlayStation Now. Il s’agit d’un service d’abonnement qui permet de jouer en streaming à des jeux vidéo pour PlayStation 3 ou PlayStation 4 sur un ordinateur sous Windows 10 et qui est déjà disponible dans quelques pays d’Amérique du Nord et d’Europe.