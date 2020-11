Microsoft veut lancer une application xCloud pour les Smart TV

Tout en continuant à miser sur les consoles physiques, Microsoft est en train de déployer petit à petit son service de cloud gaming, xCloud. Actuellement, celui-ci est déjà accessible sur des smartphones Android, mais la firme de Redmond ne compte pas se limiter à cet écosystème.

À l’instar de Stadia, xCloud a vocation à être accessible sur un maximum de supports. Et actuellement, Microsoft travaille déjà sur les télévisions. Dans une interview accordée récemment au site The Verge, Phil Spencer, le patron de Xbox, a indiqué que cette application devrait arriver l’année prochaine, dans les 12 prochains mois.

Précédemment, Microsoft avait déjà évoqué la possibilité qu’il lance aussi une clé HDMI, comparable au Chromecast de Google, qui permettra d’utiliser xCloud sur une télévision. Pour rappel, actuellement, le service de cloud gaming de Google, Stadia, est déjà accessible sur les télévisions grâce à la clé HDMI Chromecast Ultra. De plus, la firme de Mountain View devrait aussi lancer une app pour les Smart TV.

Microsoft veut aussi lancer xCloud sur iOS, grâce au web

À noter qu’actuellement, Microsoft cherche déjà un moyen de proposer son service de cloud gaming aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad, sans passer par l’App Store. En effet, si Apple autorise le cloud gaming sur son écosystème, les conditions imposées par la firme de Cupertino sont très contraignantes.

Cependant, Apple avait aussi suggéré que si ces conditions ne sont pas satisfaisantes, il y a toujours le web. Et c’est précisément via le web que Microsoft pourrait proposer xCloud sur iOS et iPadOS.

Comme le rapporte Business Insider dans un article publié au mois d’octobre, lors d’une réunion, Phil Spencer aurait indiqué à ses collaborateurs que xCloud sera disponible sur iOS, en passant par les navigateurs (et donc, en contournant les contraintes d’Apple en matière de cloud gaming).

Par ailleurs, Microsoft n’est pas le seul acteur du cloud gaming à développer une version web pour iOS. Comme xCloud, le service Stadia de Google devrait aussi être disponible sur l’écosystème d’Apple grâce à une application web.

Le développement de cette version web mobile de Stadia a été révélé il y a une semaine. Et les tests devraient bientôt commencer. « Ce sera la première phase de notre application web progressive iOS. Au fur et à mesure que nous testons les performances et ajoutons de nouvelles fonctionnalités, vos commentaires nous aideront à améliorer l’expérience Stadia pour tous. Vous pouvez vous attendre à ce que cette fonctionnalité commence à se déployer dans plusieurs semaines », a indiqué la firme de Mountain View.

Sinon, on notera que bien que Microsoft mise énormément sur le cloud gaming, celui-ci estime que les consoles physiques auront encore leur place. Phil Spencer pense qu’il y aura un écosystème hybride dans lequel les consoles et le cloud gaming vont coexister.

En tout cas, le cloud gaming est si important pour Microsoft qu’aujourd’hui, il considère que ses principaux concurrents dans le jeu vidéo ne sont plus Sony et Nintendo, mais Amazon et Google, deux entreprises qui ont les infrastructures nécessaires pour rivaliser avec xCloud.