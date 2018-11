Un millionnaire du Bitcoin veut construire une ville utopique aux USA

Comme il l’a expliqué au New York Times, le millionnaire de 56 ans souhaite construire une ville qu’il nomme lui-même une « entité collaborative distribuée » basée sur la technologie de la blockchain. Au total, Jeffrey Berns a dépensé 170 millions de dollars, un montant qui lui a permis de faire l’acquisition d’une large parcelle de terrain située dans le désert du Nevada, à l’Ouest des États-Unis.

Une ville qui redonne le contrôle à ses habitants

Le millionnaire indique qu’il souhaite construire un lieu comprenant des espaces tels que des habitations ainsi que des écoles et des commerces. À plus long terme, il évoque également la construction d’une université et d’un espace dédié aux jeux vidéo. Pour se faire, la ville en question se baserait sur la blockchain Bitcoin, une technologie de stockage et de transmission des données qui fonctionne sans dépendance à un organe de contrôle. Pour Jeffrey Berns, la création de ce lieu utopique est un moyen de redonner aux gens le contrôle sur leurs données personnelles. De plus, le millionnaire voit là l’occasion de ne plus dépendre des grandes entreprises, qu’elles soient représentées par les banques ou par la technologie (Facebook, Google…).

Si le projet est ambitieux, l’attention semble louable. Jeffrey Berns n’a pas le projet de s’enrichir en devenant un magnat de l’immobilier, si bien qu’il prévoit de céder son pouvoir de décision et de reverser 90% des revenus générés à une structure d’entreprise gérée par les résidents, explique-t-il. S’il a choisi le Nevada, c’est pour bénéficier des avantages fiscaux en vigueur dans l’État, dont le fait qu’il n’y ait pas d’impôt sur le revenu. Plus globalement, il a confié au New York Times : « Je ne sais pas pourquoi […] Quelque chose en moi me dit que c’est la réponse, que si on peut avoir assez de gens ayant confiance en la blockchain, on peut commencer à changer tous les systèmes par lesquels on opère ».

Jeffrey Berns indique également que le projet de construction ne commencerait pas avant 2019, date d’ici laquelle il souhaite avoir fait approuver ses projets par le comté, avec qui il entretient une étroite collaboration.

Ce n’est pas la première fois qu’un millionnaire dévoile des projets aussi ambitieux s’axant sur la création d’une smart city. Il y a plusieurs mois, c’est le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui annonçait une contribution de 80 millions de dollars dans la construction d’une ville du futur.

