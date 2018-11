En Norvège, les mineurs de Bitcoin devront payer l’électricité plein tarif

Le gouvernement norvégien a récemment déclaré que les mineurs de crypto-monnaie devront payer l’électricité au tarif traditionnel dès le mois de janvier 2019. Proposée par l’administration fiscale norvégienne, cette décision met fin à une subvention dont bénéficiaient les mineurs.

Miner des crypto-monnaies, une activité particulièrement énergivore

Pour l’instant, les sociétés qui minent des cryptos comme le Bitcoin bénéficient du même tarif que les autres sociétés énergivores du pays. En effet, les entreprises ayant une capacité de plus de 5 mégawatts sont facturées seulement 0,48 øre (0,00056 dollar) par kilowatt-heure, là où les autres doivent régler le prix standard de 16,58 øre, soit 0,019 dollar. Si la différence peut sembler mineure, elle devient en fait très conséquente lorsqu’il s’agit d’un volume plus important d’énergie.

Si cette décision a été prise, c’est par volonté de protéger l’environnement en Norvège. Lars Haltbrekken, parlementaire environnementaliste, explique plus simplement : « La Norvège ne peut pas continuer à fournir d’énormes incitations fiscales à la forme la plus sale d’extraction de crypto-monnaies comme le bitcoin. Cela nécessite beaucoup d’énergie et génère d’importantes émissions de gaz à effet de serre dans le monde ». En effet, les lieux destinés à cet usage sont à l’origine d’une très importante consommation d’énergie qui est loin d’être verte et décarbonée, ce qui donne lieu à des émissions de carbone conséquentes.

Pour sa part, l’économiste en chef de l’organisme d’intérêt de l’industrie technologique, ICT Norway, Roger Schjerva, a déclaré au média local Aftenposten : « C’est choquant. Les budgets ont modifié les conditions-cadres sans discussion, consultation ou dialogue avec l’industrie ». Selon lui, les mineurs risquent simplement de quitter le pays pour se rendre dans un territoire voisin, à l’exemple de la Suède ou du Danemark, afin de profiter de meilleurs tarifs.

Reste à savoir s’il y aura effectivement des conséquences de ce type et si des mineurs prendront la décision de quitter le pays. Il se pourrait également que les États voisins suivent la Norvège dans sa décision et fassent de même.

Source