Misterfox : la plateforme de réclamation qui boostera votre pouvoir d’achat

C’est dans l’ombre de la Journée Mondiale des consommateurs qui a eu lieu le 15 mars 2017, que la société Misterfox a dévoilé une nouvelle fonctionnalité sur sa plateforme du même nom. Le service propose rien de moins que de vous faire gagner de l’argent, en vous aidant à faire des réclamations d’un simple clic et à obtenir une indemnisation.

Jusqu’à présent, on connaissait surtout Misterfox comme une plateforme de réclamation permettant de se faire rembourser ses billets de trains facilement en cas de retard. L’entreprise souhaite aller plus loin et rendre aux français ce qui leur revient et notamment des droits à indemnisation, qu’ils font peu ou pas valoir du tout en cas de retard de livraison de colis.

Misterfox vous fera gagner de l’argent en faisant valoir vos droits à votre place

En quelques chiffres, chaque année dans l’hexagone se sont pas moins de 18 millions de colis qui arrivent en retard par rapport aux promesses des sites d’e-commerce. Certains consommateurs font une réclamation, mais en général les français ne perdent pas de temps à lancer une procédure de réclamation pour de nombreuses raisons, mais souvent parce qu’ils n’y pensent pas…

Misterfox va changer la donne et à hauteur de 7 euros d’indemnisation par retard par les sociétés de commerce en ligne comme Amazon par exemple. Le pactole qui n’est jamais réclamé par les français s’élève tout de même à 100 millions d’euros !

Après les trains, les livraisons… Et, ce n’est qu’un début !

Comme l’explique la plateforme qui souhaite apporter une vraie révolution dans les services clients et devenir la plateforme universelle de réclamations dans notre pays : « Misterfox a développé une nouvelle technologie qui permet de détecter tous les retards de colis e-commerce et d’obtenir une indemnisation automatiquement pour le compte du consommateur. » Misterfox propose donc désormais de faire indemniser automatiquement les consommateurs en cas de retard de livraison de colis. Une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des français, une un peu moins bonne pour les sites d’e-commerce qui vont devoir honorer leurs promesses s’ils ne souhaitent pas voir la facture s’allonger…

Si le concept vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour sur le site officiel de Misterfox et faire valoir vos droits beaucoup plus facilement qu’avant. Il semble que l’on n’ait pas fini d’entendre parler de Misterfox, car sa technologie étant désormais rodée, les responsables de la plateforme annoncent que dans les mois à venir, il sera également possible de se faire indemniser d’un simple clic, sur des billets d’avion ou pour des courses de VTC.

Misterfox est entièrement gratuit et compatible avec la majorité des grands fournisseurs d’emails (Gmail, Hotmail, Free, Orange, Yahoo…).