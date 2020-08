Moins d’un mois après son reveal, les jaquettes des prochains jeux Xbox Series X pourraient-elles changer ?

Nous voilà déjà en août et la course à la next-gen fait rage depuis la fin de l’année 2019 et le reveal de la Xbox Series X de la part de Microsoft lors des Game Awards. Depuis, Sony et Microsoft s’affrontent par annonces interposées. Début juillet, Sony dévoilait officiellement les jaquettes des futurs jeux de la PlayStation 5. Des jaquettes globalement similaires aux jaquettes PS4.

Deux jours plus tard, lors de l’Ubisoft Forwards, c’était Microsoft qui dévoilait officiellement les jaquettes des futurs jeux Xbox Series X. On y découvrait des jaquettes encore plus similaires que les boîtes Xbox One avec un énorme logo « Optimisé pour Series X » présent sur toutes les boîtes et qui, on ne va pas se mentir, gâché bien les cover.

Il semblerait que Microsoft ait tenu compte des retours assez négatifs autour des prochaines jaquettes et la firme exécute un petit retour en arrière qui est le bienvenu.

De nouvelles jaquettes … Non définitives

Si la communication de Microsoft a été parfaite pendant de nombreux mois, la firme de Redmond semble en légère difficulté depuis le mois de mai et l’annonce des premiers jeux. Malgré un très bon Inside Xbox, beaucoup de joueurs ont été déçus des premiers jeux « next-gen » en mai.

Pour ce qui est de la conférence de juillet, Halo Infinite qui est placé comme le port étendard de la Xbox Series X par Microsoft depuis de nombreux mois fut une énorme déception. Pour le reste de la conférence, les jeux ont aussi refroidi pas mal de joueurs avec un énorme manque de gameplay et d’exclusivités majeures.

Enfin, concernant la jaquette des futurs jeux, beaucoup trouvaient l’énorme logo « Optimisé pour Series X » trop gros, gâchant le visuel de ces pochettes. Il semblerait que Microsoft ait entendu les critiques négatives pour effectuer un retour en arrière.

L’énorme logo « Optimisé pour la Series X » disparaît afin de dégager pas mal de place sur la jaquette. Mais cette nouvelle jaquette ne sera pas définitive non plus ! En effet, selon Tom Warren, journaliste sur le site The Verge, Microsoft devrait proposer prochainement une nouvelle version « définitive » de la cover Xbox Series X avec un nouveau macaron « Optimisé pour la Series X », mais beaucoup moins gros au dos de la jaquette cette fois.

De son côté, Microsoft n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet et la firme le fera sans doute une fois le nouveau design définitif trouvé.