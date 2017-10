Elle montre l’iPhone X sur YouTube, son père se fait virer d’Apple

Brooke Amelia Peterson a peut-être été trop impatiente de montrer l’iPhone X. Son père, ingénieur chez Apple, l’a appris à ses dépens.

Brooke Amelia Peterson n’est sûrement pas une mauvaise fille. Disons qu’elle est peut-être un peu maladroite, ou impatiente. Ou imprudente.

Il faut dire qu’il y a de quoi. Comment résister à la tentation de faire un peu de buzz et d’audience sur son compte YouTube quand on est une vloggeuse en quête de notoriété et qu’on est l’une des rares personnes sur la planète à avoir en main un iPhone X flambant neuf une dizaine de jours avant sa sortie mondiale ?

Brooke ne s’est apparemment pas posé la question très longtemps. Fille d’un ingénieur de chez Apple membre de l’équipe de développement de l’iPhone X, elle utilisait le modèle de pré-série de papa depuis quelques jours. Bravant un peu naïvement toutes les règles de fer imposées par Apple, elle a eu l’idée de faire une (courte) vidéo de la bête et de la publier sur sa chaine YouTube.

Mal lui en a pris. Constatant la fuite, Apple a licencié sur le champ son père. Selon Engadget, la fille et le père assument la boulette et considèrent que la réaction d’Apple est normale et que « tout va bien ».

Apple est impitoyable avec les règles de confidentialité imposées à ses employés

La réaction d’Apple – chez qui on est peut-être un peu tendu après le démarrage très mitigé de l’iPhone 8 – peut paraitre un peu expéditive et radicale car on peut considérer que le père n’est pas responsable des agissements d’une jeune femme adulte, mais on sait que les règles de confidentialité de la firme de Cupertino sont particulièrement draconiennes, d’autant que ce n’est pas la première fois que des images d’un iPhone à venir fuitent sur la toile avant sa sortie. Apple interdit notamment tout enregistrement de vidéo sur son campus, et on imagine aisément que les personnels en possession d’un nouvel iPhone sont tenus à une confidentialité absolue, avec très probablement interdiction totale de le prêter (et peut-être même de le montrer) y compris aux membres de leur famille. Et ceci non seulement par souci du secret lié au marketing mais également parce-que les iPhones des employés Apple contiennent de nombreuses données confidentielles sur l’entreprise.

Dans une autre vidéo, consécutive à cette malheureuse bévue, Brooke Amelia Peterson explique qu’elle a fait cette vidéo sans mauvaise intention et qu’elle n’a pas imaginé une seconde qu’elle devienne virale à ce point (plus d’un million de vues) alors que ses autres vidéos n’attirent que quelques milliers de spectateurs. Elle explique également qu’elle ne pensait pas commettre une violation du règlement Apple alors que de nombreuses autres vidéos de l’iPhone X ont été publiées sans qu’Apple ne semble y trouver à redire.

Oui mais voilà, elle est la fille d’un ingénieur maison, et Apple ne peut laisser faire sous peine que ce genre de fuite ne se multiplie à l’avenir. La jeune femme avait retiré la vidéo immédiatement à la demande d’Apple mais il était déjà trop tard…

Regardez la vidéo à l’origine de l’histoire (sur un autre compte YouTube qui avait eu le temps de la récupérer avant qu’elle soit retirée)