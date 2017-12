Le moteur de recherche de Google passe au mobile-first

Google demande aux propriétaires de sites web de se préparer pour le passage du moteur de recherche au « mobile-first indexing ».

Etant donné que le trafic sur mobile est désormais plus important que celui sur ordinateur, il n’y a rien d’étonnant à ce que les moteurs de recherche se focalisent plus sur les versions mobiles que sur les versions PC des sites web. Et progressivement, celui de Google devient mobile-first.

Tout d’abord, Google a commencé à favoriser les sites optimisés pour les écrans de smartphones. Puis, il a lancé AMP, un format de pages accélérées qui permet de réduire le temps de chargement. Et maintenant, c’est l’indexation des pages qui passe au mobile-first.

« Actuellement, nos systèmes d’exploration, d’indexation et de classement examinent généralement la version pour ordinateur du contenu d’une page, ce qui peut poser des problèmes durant les recherches sur mobile lorsque cette version ordinateur est très différente de la version mobile », explique Google dans un communiqué.

Mais désormais, Google va explorer plus de versions mobiles, ce qui devrait donner des résultats plus pertinents lors des recherches sur smartphones. « L’indexation sur mobile signifie que nous utiliserons la version mobile du contenu pour l’indexation et le classement, afin de mieux aider nos utilisateurs – principalement les utilisateurs mobiles – à trouver ce qu’ils recherchent ».

Cette indexation sur mobile avait déjà débuté en 2016 et aujourd’hui, cela va monter d’un cran : « les websasters verront une augmentation significative de l’exploration par Smartphone Googlebot ». A priori, les sites web en responsive design, dont le contenu de la version mobile et celui de la version sur ordinateur sont très similaires ne devraient pas être affectés par ce changement.

Cependant, Google donne quand même quelques indications pour être sûr d’avoir un site web adapté au mobile indexing.