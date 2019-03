La NASA annule la sortie 100% féminine de l’ISS à cause… d’une combinaison

Voilà plusieurs semaines que la NASA avait annoncé cette sortie exclusivement féminine de la Station Spatiale Internationale (ISS), à laquelle devaient initialement participer les deux astronautes américaines Anne McClain et Christina Koch. À l’origine, celle-ci devait avoir lieu ce 29 mars 2019, ce qui aurait été une première depuis le début de la conquête spatiale et la première sortie en décembre 1998. Pour la première fois en 21 ans, un équipage féminin aurait donc réalisé cette sortie.

La NASA manque de combinaisons pour ses astronautes

Néanmoins, la NASA a finalement annoncé que la mission de vendredi n’aurait pas lieu comme elle l’avait annoncé. En effet, l’agence américaine manque de combinaisons taille M, si bien que Anne McClain laissera finalement sa place à son collègue américain Nick Hague.

Comme l’explique la NASA, Anne McClain a réalisé une sortie la semaine dernière et s’est aperçue qu’elle était plus à l’aise dans une combinaison de taille M, particulièrement grâce à la partie supérieure dure du torse de l’équipement. Ces événements arrivent parfois, car la taille et le corps des astronautes évoluent lorsque ceux-ci sont l’espace, si bien qu’ils sont difficiles à anticiper.

Brandi Dean, porte-parole de la NASA, déclare à ce sujet : « Nous faisons de notre mieux pour anticiper les tailles de combinaisons dont aura besoin chaque astronaute, en fonction de la taille avec laquelle il s’est entraîné […] En outre, aucun environnement d’entraînement ne peut simuler complètement une sortie dans l’espace ».

En conséquence, la NASA indique : « Comme un seul torse de taille moyenne peut être préparé d’ici vendredi 29 mars, Koch le portera ». Les combinaisons en question sont des assemblages de différentes parties, ce qui permet de s’adapter aux corps des astronautes. Néanmoins, l’une des parties de celle en taille M a tout de même besoin de 12 heures de travail pour être prête d’ici ce vendredi 29 mars.

