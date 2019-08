La NASA confirme une mission destinée à explorer l’une des lunes de Jupiter

La NASA a indiqué qu’elle comptait bel et bien entreprendre une mission dont l’objectif sera de savoir si l’une des lunes de Jupiter héberge, ou si elle est propice, à héberger des signes de vie. Celle-ci devrait avoir lieu en 2025 au plus tard.

Le projet en question a d’abord été proposé à la NASA en 2017, suite à quoi l’agence spatiale a demandé à avoir plus de détails. Ensuite, cette dernière a confirmé qu’elle passerait à l’étape suivante, c’est-à-dire la finalisation de la préparation de la mission. En conséquence, elle va s’atteler à la conception de l’appareil destiné à se rendre sur la lune de Jupiter.

La NASA espère trouver des traces de vies sur la lune de Jupiter

Pour ce qui est de l’objectif de cette mission, il consiste à déterminer si le satellite naturel de Jupiter est en mesure d’héberger certains signes de vie et s’il est possible de le coloniser ou non. En parallèle, cela permettra d’en apprendre plus sur Europe, une entité légèrement plus petite que notre propre Lune. Celle-ci dispose d’une croûte épaisse et glacée sous laquelle pourrait bien se cacher un océan d’eau, élément indispensable pour la présence de vie. Si la NASA découvre que c’est le cas, cela ferait d’Europe l’un des lieux sur lequel il pourrait être le plus probable de découvrir des traces de vie.

La NASA a fait part de sa volonté de démarrer la mission en 2023, mais elle admet que cela pourrait ne pas avoir lieu avant l’année 2025, une échéance qui semble plus raisonnable à tenir.

Rappelons que la NASA a un programme particulièrement chargé, car elle prévoit de se rendre de nouveau sur la Lune puis de partir explorer Mars dans les années à venir. Baptisée Artemis, la mission dédiée à la reconquête de notre satellite est prévue pour l’année 2024, tandis que l’agence souhaite envoyer des humains sur la planète rouge d’ici 2033, soit dans un peu plus de 10 ans, une échéance qui semble difficile à tenir.