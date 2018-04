La NASA publie une impressionnante vidéo du crash-test de ses appareils

A la NASA, garantir la sécurité des astronautes à bord de ses appareils n’est pas une mince affaire. Pour y parvenir, les ingénieurs ont recours à des crash-tests avec des mannequins parfois étonnants, comme le montre cette compilation vidéo.

Le Langley Research Center de la NASA a a récemment publié une vidéo de crash-tests que subissent ses appareils. Des tests durant lesquels des mannequins subissent des accidents incroyables pour garantir la sécurité des astronautes. Un peu de la même manière que pour les crash-tests automobile, des mannequins bardés de capteurs permettent aux scientifiques de collecter des données précises sur la conséquence des accidents sur le corps humain.

On peut par exemple voir les dégâts causés par un crash d’un avion de tourisme, ou l’impact d’une chute de plus de 4 mètres sur 10 mannequins à bord d’une cabine d’avion de ligne. On a aussi droit à un petit aperçu de l’amerrissage de la capsule Orion, censée revenir de l’espace en terminant sa course dans l’océan pacifique avec deux personnes à bord, ralentie par trois parachutes.

Une vidéo de deux minutes dans un registre divertissant, qui donne une idée des normes de sécurité respectées par les ingénieurs de la Nasa.

