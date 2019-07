La NASA sélectionne 12 projets liés à la reconquête de la Lune

Voilà quelques mois que la NASA évoque son retour sur la Lune, indiquant que celui-ci aurait lieu en 2024. À l’origine, il était prévu que celui-ci se déroule plus tard, mais l’administration Trump a pressé l’agence pour que celle-ci avant la date de son retour sur le satellite, si bien que cette dernière essaye de s’organiser en conséquence. De cette manière, elle a sélectionné 12 projets qui feront partie de la mission lunaire.

La NASA prépare la Lune, mais aussi Mars

Ces 12 projets sont tous destinés à étudier la Lune afin de mieux la connaître et d’en savoir plus sur elle. Globalement, la NASA indique que « sept sont axés sur des réponses aux questions de planétologie ou d’héliophysique,, tandis que cinq d’entre elles feront la démonstration de nouvelles technologies ». Il est prévu que ceux-ci se rendent sur la surface du satellite à l’aide du projet Commercial Lunar Payload Services de la NASA, un service qui devrait être fonctionnel dès 2021.

Parmi ceux-ci, il est possible de trouver un rover appelé MoonRanger, un dispositif dont l’objectif sera de faire des cartes en 3D de la Lune. La liste comprend aussi la présence de Heimdall, un système de caméras chargées d’aider les scientifiques à comprendre les caractéristiques géologiques de la Lune. La liste complète des projets est à retrouver sur le site officiel de la NASA.

Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA à Washington, indique à ce sujet : « Les charges utiles lunaires sélectionnées représentent des innovations de pointe et profiteront des premiers vols grâce à notre projet de services commerciaux. Chacune démontre soit un nouvel instrument scientifique, soit une innovation technologique qui appuie les objectifs d’exploration scientifique et humaine, et plusieurs ont des applications plus vastes pour Mars et au-delà ».