De nouveaux « équivalents français » pour réduire les anglicismes

Ce 23 mai 2020, un nouveau « Vocabulaire de la Culture » a été adopté par la commission d’enrichissement de la langue française, visant à (re)définir divers termes et autres expressions dans le domaine de l’audiovisuel, de la communication de l’informatique, de la mode… L’objectif est ici de traduire certains termes anglo-saxons, la plupart d’entre eux étant depuis quelques années déjà rentrés dans les mœurs.

Par exemple, en lieu et place du mot « autotune », ce procédé bien connu (et utilisé) de nombreux artistes, qui consiste à aligner la fréquence d’une voix sur une hauteur prédéfinie, le Journal officiel préférera l’expression « ajustement automatique d’intonation ». De leur côté, des termes comme « spoil » ou encore « deep fake » deviennent respectivement « divulgâcher » et « vidéotox ». Rappelons que les célèbres « fake news » si chères à Donald Trump ont été baptisées « infox » en France.

Vous l’aurez compris, le but est de remplacer de vilains anglicismes par des mots et expressions « made in France ». La Commission d’enrichissement de la langue française a notamment décrété que le terme « podcast » deviendrait désormais « audio à la demande », tandis que, pour briller en famille le dimanche midi, on ne parlera plus de « clickbait », mais bien de « piège à clics ».

De même, dehors les métiers de « social media manager » ou « traffic manager » qui font si forte impression sur Linkedin, et place aux « responsable des réseaux sociaux » et autres « responsables de la promotion en ligne ».

Rappelons toutefois que ces nouveaux termes ne seront obligatoires que dans l’administration, ainsi que dans les textes des services et établissements publics de l’État. Vous pouvez donc tranquillement continuer à réaliser des vidéos de type « hyperaccélérées » (ex-timelapse), tout en écoutant un « mini-album » (ex-EP) de votre artiste favori, sans risque de passer pour un « has been »…