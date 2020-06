Need for Speed Heat : le crossplay disponible aujourd’hui sur PS4, Xbox One et PC !

Lancé en fin d’année dernière, Need for Speed Heat (à ne surtout pas confondre à avec « Hit »…) continue d’être mis à jour par Electronic Arts. La nouvelle update du jeu mis au point par Criterion est disponible aujourd’hui même, et permet notamment d’apporter une toute nouvelle fonctionnalité : le crossplay.

Need for Speed Heat s’ouvre au « crossplay »

Ainsi, à l’instar de certains jeux (comme Fortnite pour ne citer que lui) qui permettent aux joueurs de s’affronter, peu importe la plateforme utilisée, Need for Speed Heat va permettre aux joueurs PC, PS4 et Xbox One d’évoluer ensemble. Une fois la dernière mise à jour installée, le joueur aura la possibilité d’activer (ou non) la précieuse fonction crossplay.

Une grande première pour EA !

Sur le blog officiel du jeu, on peut lire : « Chez Criterion, nous avons toujours pensé que les jeux sont meilleurs avec des amis. Nous ne voulons pas que la plateforme de votre choix soit un obstacle à cette expérience. Nous sommes donc ravis de vous informer que dès le 9 juin, Need for Speed Heat sera le premier titre EA à proposer le cross-play, ce qui signifie que les joueurs, quelle que soit leur plateforme, peuvent évoluer au sein de Palm City ensemble, en tant que communauté unie. »

Electronic Arts précise également que ce même Need for Speed Heat sera disponible via EA Access et Origin à compter du 16 juin prochain. Quelques jours plus tard (le 18), EA tiendra son EA Play Live, un évènement au cours duquel on devrait à nouveau entendre parler de la licence NFS, le géant américain ayant teasé des annonces concernant « Need for Speed et Steam« .

Rappelons en effet que EA propose désormais de nombreux jeux sur la plateforme Steam, dont certains opus de la saga Need for Speed, mais aussi Dragon Age, Crysis, Unravel…