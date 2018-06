Neo-Geo Mini : le 24 juillet au Japon, au prix de 100 euros

La Neo-Geo Mini sera disponible en premier au Japon, dès le 24 juillet prochain, au tarif de 100 euros.

La Neo-Geo Mini datée au Japon

Si vous suivez un tant soit peu l’actualité vidéoludique (à tendance rétro), alors vous savez déjà que SNK a mis au point une petite Neo-Geo Mini, prenant l’apparence d’une minuscule borne d’arcade. Pas de console Neo-Geo AES au format réduit donc, mais bien une réplique de borne d’arcade, dotée d’un écran de 3,5″ et d’une connectique HDMI permettant de relier le tout à un écran autrement plus confortable pour les yeux.

Evidemment, à l’instar d’une Super Nintendo Classic Mini, la Neo-Geo Mini embarque une sélection de jeux, avec 40 titres disponibles ici. Petite particularité toutefois, la mini-borne signée SNK sera disponible en deux déclinaisons, à savoir Japan et International, avec une légère différence de look, mais également une quinzaine de jeux propres à chaque édition.

La Neo-Geo Mini d’abord au Japon

C’est d’abord au Japon que sera disponible cette très attendue Neo-Geo Mini, avec une date de disponibilité désormais connue. C’est donc le 24 juillet prochain que les joueurs nippons ont rendez-vous en boutiques pour s’offrir cette petite console qui devrait ravir les fans d’arcade. Ces derniers devront s’acquitter d’une facture de 12 420 yens, soit environ 100 euros, pour pouvoir repartir avec la petite console sous le bras.

Rappelons que la Neo-Geo Mini est vendue avec un câble USB Type-C, qui permet son fonctionnement, mais n’inclut pas de câble HDMI. Idem en ce qui concerne les manettes supplémentaires, vendues en options et facturées 20 euros pièce, indispensables pour jouer à deux, ou simplement pour jouer de manière idéale sur un grand écran. Des manettes qui reprennent d’ailleurs le look de celles proposées sur la Neo-Geo CD de l’époque. Au Japon, SNK proposera d’ailleurs de nombreux packs, permettant par exemple de mettre la main sur la machine avec deux manettes supplémentaires, ou encore avec un sac de transport. Reste à savoir maintenant ce que vaudra cette Neo-Geo Mini, les avis durant le salon E3 2018 ayant été plutôt divisés, la faute à une émulation assez moyenne, et un confort de jeu très discutable… Verdict dans quelques semaines donc.