La néobanque N26 revendique plus de 3,5 millions de clients

Dans un communiqué daté de ce jour, N26 a indiqué qu’elle revendiquait désormais plus de 3,5 millions de clients. Un nombre conséquent, mais qui ne lui permet pas encore de rejoindre les résultats de sa concurrente N26.

N26 à la conquête du marché américain

Si la néo-banque berlinoise N26 a levé plus de 300 millions de dollars il y a quelques mois, la jeune pousse continue sur sa lancée en annonçant avoir passé un nouveau cap. La toute nouvelle licorne a effectivement dépassé les 3,5 millions de clients, tandis que celle-ci en comptabilisait plus de 2,5 millions en février. De la même façon, près de 10 000 clients ouvriraient un compte en banque chaque jour, tandis que le volume mensuel de transactions et d’environ 2 milliards de dollars, soit 400 transactions par minute.

En conséquence, N26 a indiqué qu’elle prévoyait désormais de se tourner vers le marché américain, un objectif qui lui tient à cœur depuis plusieurs mois. Comme elle l’évoque dans son communiqué : « Nous continuons notre croissance à plein régime et, parallèlement à nos projets sur le marché brésilien, notre lancement aux États-Unis est imminent. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’offrir prochainement une expérience 100 % mobile, simple et sécurisée sur ce nouveau marché ». Si le lancement devrait avoir lieu sous peu, aucune date plus précise n’a été rendue publique pour l’instant.

Pour l’instant, la fintech berlinoise rassemble plus de 1 300 salariés et dispose de bureaux à Berlin, New York et Sao Paulo, pour deux TechHubs situés à Barcelone et Vienne.

Voir le site N26

En comparaison, la néo-banque Revolut continue à conserver une certaine avance sur N26, si bien qu’elle rassemble bientôt près de 5 millions de clients à travers toute l’Europe. Il y a quatre mois, celle-ci passait effectivement le cap des 4 millions de clients en Europe, pour un peu plus d’un million de clients en France.