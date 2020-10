Netflix : 3 séries françaises qui ne pourront pas faire pire que Emily in Paris

Est-ce que parce que nous avons un tropisme particulier envers les séries françaises et que nous ratons les échecs d’autres pays ? Difficile à dire. Mais, depuis le lancement de Netflix et des productions nationales, les vraies réussites sont rares en France. Si tous les contenus ne sont pas aussi mauvais que Huge avec Gad Elmaleh, on espérait quand même avoir touché le fond avec l’humoriste pas drôle. Mais la plateforme de streaming vient de nous punir avec Emily in Paris. Après lui avoir donné sa chance, on a rapidement lâché l’affaire devant la vacuité, la platitude et les clichés à répétition du programme. Pour que vous ne fassiez pas la même erreur, voici trois alternatives made in France pour une session de rattrapage.

Marianne, pour une petite dose d’horreur

Mise en ligne il y a un peu plus d’un an, la série d’horreur made in France a été saluée par Stephen King lui-même. Envoûtante, effrayante… la série coche toutes les cas si vous cherchez un bon programme à quelques semaines d’Halloween.

Family Business, pour le casting

La comédie a récemment eu le droit à une saison 2, tout aussi drôle que la première. S’il ne s’agit pas d’un humour incontournable, c’est le casting qui fait qu’on aime voir le programme. On appréciera vraiment les performances de Gérard Darman, Jonathan Cohen et l’incontournable Liliane Rovère.

La Révolution, un pari sur le passé

La série n’est pas encore mise en ligne sur Netflix, mais on parie déjà que La Révolution pourra faire mieux que Emily in Paris sans trop de difficulté. Le programme qui s’attaque à un morceau historique de l’histoire de France en y ajoutant une touche de fantastique, sera mis en ligne vendredi prochain.

On aurait aussi pu mettre dans cette liste : Osmosis, Mortel, Dix pour cent, Mytho…