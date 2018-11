Netflix va adapter la série animée Cowboy Bebop en live action

Depuis quelques années, les rumeurs évoquent une série live de Cowboy Bebop, un anime japonais considéré comme culte par de nombreux internautes. Initialement issue du studio Sunrise, son adaptation permettra aux adeptes de bénéficier de 10 épisodes en live action, c’est-à-dire avec des vrais acteurs.

Netflix a annoncé la nouvelle dans un récent tweet, indiquant : « Je suppose qu’il est temps d’annoncer que Cowboy Bebop, la série live action, fera son arrivée sur Netflix ».

Guess it’s time to announce that Cowboy Bebop, the live-action series, is heading to @Netflix. pic.twitter.com/bKe0d8EKoH — NX (@NXOnNetflix) 28 novembre 2018

Netflix a commandé 10 épisodes de Cowboy Bebop

Dévoilé en 1998, Cowboy Bebop narre le récit d’un équipage qui sillonne le système solaire à la recherche de primes. La majorité des épisodes se focalise sur un personnage dont l’on découvre le caractère et le passé au fil de l’histoire. Le communiqué de Netflix précise : « Basé sur le phénomène mondial de Sunrise Inc, Cowboy Bebop est l’histoire de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine et Radical Ed : une bande de chasseurs de primes en fuite à la recherche des criminels les plus dangereux du système solaire. Ils sauveront même le monde… pour le juste prix ».

Outre l’histoire, la série culte est connue pour sa bande-son axée sur le jazz ainsi que ses nombreuses références à la culture pop et bebop. Réalisée par Shinichiro Watanabe, Cowboy Bebop a donné naissance à un long métrage et un manga.

Pour l’instant, Netflix n’a pas dévoilé beaucoup d’informations, si ce n’est que 10 épisodes ont été commandés, et que Shinichiro Watanabe s’attellera au projet en tant que consultant. Issus du studio Sunrise, Yasuo Miyakawa, Shin Sasaki et Masayuki Ozaki épauleront également les équipes américaines. Tomorrow Studios sera en charge du projet tandis que Christopher Yost (Thor : Le Monde des ténèbres et Thor : Ragnarok) en sera le scénariste.

Le service de streaming n’a pas annoncé de date de diffusion. Le casting n’a pas été mentionné non plus.

