Les 10 meilleures séries depuis le début de l’année selon Rotten Tomatoes [1/2]

On vient de passer le cap des six premiers mois de l’année, il est donc de jeter un petit coup d’oeil dans le rétroviseur pour voir les meilleures séries depuis le début de l’année. Pour éviter les critique de parti-pris, on se base sur le site Rotten Tomatoes, qui mène justement une vraie lutte contre les trolls. Attention, certains programmes sont aussi inconnus de ce côté-ci de l’Atlantique. C’est le temps des découvertes. On commence avec les cinq derniers du top 10. Il y a des surprises au programme…

10. Veep

La dernière saison de Veep est toujours autant un succès que les précédentes. On aurait bien aimé voir le programme continuer, mais comme souvent aux Etats-Unis, la réalité rattrape la fiction et Donald Trump fait ce qu’il faut pour que l’on ne s’ennuie pas.

9. Pose

Pose, c’est la série LGBT qu’il faut voir à l’heure actuelle. LA deuxième saison est acclamée aux Etats-Unis et disponible en France sur myCanal. Avec une très large distribution transgenre et des vrais choix graphiques et scénaristiques, la série fait partie des incontournables.

8. Ramy

Ramy fait sans doute partie des programmes les moins connus du top 10. Diffusée sur Hulu, cette comédie a déjà été renouvelée pour une seconde saison. Au programme, une plongée dans le quotidien d’un jeune musulman américain, entre attentes de sa communauté et culture millenial.

7. Documentary Now !

Ce « mockumentaire » imaginé par les stars de Saturday Night Live, s’amuse à parodier le genre des documentaires avec un talent renouvelé. La saison 3 ravit toujours aussi les critiques, notamment grâce à un casting 5 étoiles. On trouve ainsi Cate Blanchett, Michael Keaton ou encore Owen Wilson.

6. Tuca & Bertie

Enfin, dernier programme de la première partie de notre liste, avec une série diffusé sur Netflix. Imaginée par l’équipe qui avait déjà créé le génial Bojack Hoseman, c’est une comédie avec des animaux qui semblent parfois beaucoup trop humains.