Netflix cède à la dictature du festival de Cannes

Trois films pour commencer

L’information a tout d’un coup de tonnerre. A minima, elle représente un changement de cap majeur pour Netflix. La plateforme de streaming s’est décidée à sortir certains films au cinéma en premier dans certains pays. Trois films ont été sélectionnés dans un premier temps. Il s’agit de :

Roma d’Alfonso Cuaron

The Ballad of Buster Scruggs des frères Coen

Bird Box de Susanne Bier

Les sorties se feront dans quelques salles aux États-Unis, au Mexique, en Angleterre, en Allemagne ou en Italie. Ils y arriveront avant d’être disponibles sur la plateforme. Un changement de stratégie très important pour Netflix. Il faut se souvenir que l’entreprise avait un temps pensé à acheter des cinémas pour diffuser ses films avant de finalement faire machine arrière.

Quelles conséquences pour Netflix ?

Pourquoi ce changement de stratégie ? Il s’agit avant tout de pouvoir participer à des festivals et de gagner des prix, notamment au festival de Cannes. Alors que la plateforme crée de plus en plus de contenus très qualitatifs, elle a en effet été exclue des tapis rouges de la Croisette. En étant diffusés au cinéma, ses films peuvent désormais prétendre concourir aux festivals.

Reste à savoir comment se fera le tri entre les films qui ont le droit à ce genre de sortie et les autres. On peut imaginer que les productions de Martin Scorcese ou Steven Soderbergh pourraient bien avoir une sortie sur le très grand écran. Reste aussi à savoir ce qu’il en sera pour la France. On peut espérer que Netflix clarifie rapidement les choses pour l’Hexagone.

Un écueil majeur perdure encore pour Netflix. Une ligne rouge qui ne devrait pas être franchie avant un certain temps. Si Netflix débarque dans les cinémas, la plateforme de streaming promet en revanche qu’elle ne fera jamais de télévision…

