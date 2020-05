Netflix commencerait à rétablir la qualité du streaming

En mars, alors que de nombreux pays européens entraient dans le confinement, Netflix a décidé de réduire ses débits en Europe, à la demande de la Commission Européenne. « En période de #confinement face au #COVID19, le télétravail et le streaming sont très utiles, mais les infrastructures peuvent être mises à rude épreuve », avait expliqué Thierry Breton, le Commissaire européen pour le marché intérieur, sur Twitter. De son côté, le géant du streaming vidéo avait indiqué que ces mesures réduiraient le trafic sur les réseaux européens de 25 %, tout en assurant une bonne qualité de service aux utilisateurs.

Une levée progressive des restrictions sur Netflix ?

Aujourd’hui, alors que de nombreux pays sont en phase de déconfinement, Netflix serait également en train de lever progressivement les restrictions qui ont été imposées à la qualité du streaming. D’après le site Trustedreviews, qui relaie un article de FlatpanelsHD, des abonnés de Netflix dans certains pays européens seraient de nouveau en mesure de regarder des vidéos en 4K HDR à un débit de 15 mbps. Dans certains pays, comme le Danemark, l’Allemagne et la Norvège, Netflix aurait aussi levé des restrictions sur la HD. Mais pour le moment, cette levée des restrictions ne s’appliquerait pas encore à tout le monde ni à tous les pays.

Cité par FlatpanelsHD, un représentant de Netflix a indiqué : « Veuillez noter que nous travaillons avec des FAI pour augmenter la capacité. Au cours du dernier mois seulement, nous avons ajouté quatre fois la capacité normale. À mesure que les conditions s’améliorent, nous lèverons ces limites. »

Pour rappel, Netflix n’est pas le seul service en ligne qui a accepté de réduire le débit pendant le confinement, afin de ne pas créer de congestion sur les réseaux. YouTube, par exemple, a décidé d’utiliser la résolution SD par défaut dans le monde entier. Et de son côté, Akamai a décidé de ralentir la vitesse de téléchargement des jeux vidéo.

En France, le gouvernement a demandé à Disney Plus de repousser son lancement. « […] le lancement d’un tel service s’accompagne très souvent d’une importante augmentation de la consommation. C’est pour cette raison que nous avons demandé à DisneyPlus de décaler leur lancement, ce qui était une demande forte de tous les opérateurs. Nous allons travailler avec les opérateurs et DisneyPlus pour nous assurer de la solidité des réseaux et faire en sorte que la sortie de cette nouvelle offre se passe bien », avait expliqué Cédric O, Secrétaire d’État chargé du numérique.