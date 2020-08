Netflix : des séries annulées à cause de la pandémie

La pandémie a perturbé de nombreuses entreprises, comme Google qui a dû annuler sa conférence I/O qui se déroule normalement au mois de mai et qui a lancé le Pixel 4a très tardivement, ou Apple qui a déjà indiqué que ses nouveaux iPhone auront du retard cette année. Et par ailleurs, Netflix n’est pas épargné par la COVID-19 puisque l’entreprise a été obligée d’annuler des séries, dont de nouvelles saisons étaient pourtant prévues, à cause de la pandémie.

Dans un article publié il y a quelques jours, le site Deadline indique que Netflix a décidé de ne pas renouveler les séries The Society et I Am Not Okay With This. « Nous avons pris la décision de ne pas aller plus loin avec les deuxièmes saisons de The Society et I Am Not Okay With This », indique l’entreprise dans un communiqué. « Nous sommes déçus d’avoir à prendre ces décisions en raison des circonstances créées par la COVID, et nous sommes reconnaissants envers les créateurs. »

Deux séries qui auraient dû avoir une deuxième saison

D’après Deadline, les deuxièmes saisons de ces deux séries étaient bien dans les tuyaux. Les premières saisons ont d’ailleurs fait l’objet de bons retours. Pour I Am Not Okay With This, les scripts auraient déjà été rédigés et pour The Society, le tournage aurait pu commencer le mois prochain.

Cependant, Netflix aurait décidé de ne pas poursuivre en raison de facteurs comme l’incertitude sur les dates de production, gérer la disponibilité des acteurs, mais également des hausses imprévues du budget à cause du coronavirus. Le média américain indique aussi qu’il faudrait s’attendre à de nombreuses annonces de ce genre durant cette pandémie.

Mais rassurez-vous, toutes les séries Netflix ne sont pas annulées. D’ailleurs, la plateforme continue de sortir des nouveautés, comme la série Biohackers qui a été récemment mise en ligne. Il y a quelques mois, la plateforme avait aussi rassuré ses utilisateurs au mois d’avril qu’il ne sera pas à court de nouveaux contenus. En effet, les tournages de la plupart des séries dont la sortie est prévue cette année avaient déjà été terminés à ce moment-là.