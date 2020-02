Netflix : des fuites sur la série Resident Evil

Et s’il était temps de faire renaître la franchise Resident Evil ? De donner un grand coup de balai dans ce qui a été fait jusque-là au cinéma, avec plus ou moins de succès, notamment par Milla Jovovich ? Si on peut avoir beaucoup de respect pour l’actrice, il faut reconnaître que les derniers épisodes pourraient bien mériter de figurer dans un classement des meilleurs nanars de la décennie. Bonne nouvelle, Netflix est sur le coup, avec une adaptation sous la forme d’une série. Un projet qui a fuité en fin de semaine dernière, avec le synopsis d’une série qui a été téléchargé un peu trop tôt sur un site dédié à la presse.

Resident Evil, 26 ans après

C’est donc sur le Netflix Media Center que quelques phrases concernant la série auraient été mises en ligne brièvement. Un laps de temps suffisant pour que les fans en entendent parler et y accèdent grâce à la magie de la Wayback Machine.

On y apprend donc que cette série se déroulerait 26 ans après la découverte du virus-T, dans la ville de Clearfield dans le Maryland. Là-bas, on vit dans l’ombre de trois géants qui semblent ne rien avoir en commun : Umbrella Corporation, le Greenwood Asylum, désaffecté, et Washington, DC. Mais leurs secrets vont être exposés à la lumière du jour aux premiers signes de l’épidémie.

La série serait produite par Constantin Films, qui a aussi produit les films avec Milla Jovovich. Une nouvelle qui n’est pas forcément jugée rassurante par tous les fans.

It has finally been confirmed that a Netflix adaptation of Resident Evil is in the works. Attached is a description taken from Netflix's Media Center. See also a WaybackMachine archive of the search result we took a few minutes ago:https://t.co/sAtmqupwuV pic.twitter.com/wmPgoLtafI — Resident Evil Wiki (@RE_Wiki) February 7, 2020

Prudence tout de même la série n’a pas été annoncée officiellement par Netflix. En attendant qu’elle débarque (peut-être) sur nos écrans, on pourra toujours se lancer dans le remake de Resident Evil 3, dont la sortie sur PS4, Xbox One et PC est annoncée pour le 3 avril 2020.