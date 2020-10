Netflix, Disney+ et Twitch disponibles sur PS5 au lancement

Dans moins d’un mois maintenant, la nouvelle PS5 de Sony trônera (peut-être) à côté de votre Smart TV 4K, pour découvrir le tout nouveau Demon’s Souls, ou encore le spin-off Spider-Man Miles Morales. Outre son côté « console de jeux vidéo », la PS5 sera également une machine multimédia, tout comme la PS4, et à ce sujet, Sony a tenu à confirmer quelques bonnes nouvelles.

Le plein de multimédia pour la PS5

En effet, dès son lancement, la PS5 sera dotée de nombreuses applications essentielles pour de nombreux joueurs aujourd’hui, à savoir Spotify, Twitch ou encore YouTube, sans oublier Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video, myCanal, sans oublier OCS. D’autres applications seront également proposées via le PS Store de la console.

« Nous savons que beaucoup d’entre vous n’utilisent pas seulement leur console PlayStation pour jouer à des jeux. Des contenus de divertissement, comme des films, des émissions TV et des diffusions de jeu en direct viennent s’ajouter à l’expérience PlayStation » explique Phil Rosenberg pour le compte de PlayStation.

Sony explique qu’il sera inutile de télécharger les applications de divertissement sur le PS Store : celles-ci seront déjà intégrées à l’espace Média. Rappelons en effet que la nouvelle interface PS5, dévoilée en vidéo il y a quelques jours, intègre un espace spécialement dédié aux contenus multimédias. Histoire d’enfoncer le clou, Sony proposera également une nouvelle télécommande multimédia, simplifiant la navigation sur la console ainsi que le contrôle de l’expérience sur les services de divertissement.

Une télécommande qui permet également de régler le volume et les paramètres d’alimentation sur les téléviseurs compatibles, et qui propose des touches dédiées au lancement de certaines applications très populaires, à savoir Disney+ Netflix, Spotify et YouTube. La PS5 sera disponible le 19 novembre prochain en boutiques, et son test sera évidemment à découvrir très bientôt sur Presse-citron…