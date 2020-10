PS5 : seulement 664 Go de stockage disponible pour l’utilisateur ?

Il y a quelques jours, on découvrait que la Xbox Series X, proposée avec un SSD de 1 To, permettra au joueur de profiter réellement d’un espace de stockage 802 Go. A cela une raison simple, comme sur nos smartphones (pour ne citer qu’eux), une partie de l’espace de stockage est utilisée pour les ressources du système, et notamment le logiciel interne de la console. Du côté de la PS5, la console de Sony est vendue avec un SSD de 825 Go, avec là aussi (et on l’explique plus bas) un espace disponible fortement réduit…

Seulement 664 Go de stockage pour la PS5

En effet, il y a quelques jour, un leak en provenance de Russie permettait de découvrir ce à quoi allait ressembler l’interface PS5. Depuis, Sony a officialisé la chose, avec une présentation en bonne et due forme de la nouvelle interface qui sera proposée avec la PlayStation 5… l’occasion de découvrir les quelques nouveautés à venir, mais aussi que le leak précédent était bel et bien authentique.

Dans le leak en question, un petit tour dans les paramètres permettait de visualiser l’espace de stockage disponible lors du premier branchement de la PS5. Proposée avec un SSD de 825 Go, la PS5 offrira donc un espace de stockage de 664 Go « seulement ». Autant dire qu’il va falloir rapidement investir dans un SSD de secours, ou apprendre à parfaitement jongler entre ses différentes jeux.

En effet, à ce problème de stockage initial va rapidement venir s’ajouter un autre souci, de taille, à savoir le poids des jeux PS5. Avec des textures toujours plus détaillés et des jeux toujours plus poussés, les jeux « next-gen » vont progressivement nécessiter un espace de stockage plus important. Du côté de Demon’s Souls, il faudra accepter d’installer un peu moins de 70 Go sur le SSD de la PS5, tandis que Spider-Man Miles Morales nécessitera 50 Go.

Pire encore, l’édition Ultimate du jeu, qui contiendra une version Remastered du jeu d’origine sur PS4, affichera même un poids total de 105 Go, tout cela bien sûr, sans compter d’éventuelles mises à jour à venir après la disponibilité des jeux en question…