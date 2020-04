Netflix, Disney+… Quels sont les 7 séries et films à voir ce week-end ?

Si Netflix a pour habitude d’accueillir régulièrement des nouveautés, c’est moins le cas de la plateforme de streaming Disney. Toutefois, nous avons décidé de compléter notre habituelle liste du vendredi en vous proposant des films et des séries que vous pourrez regarder sur les deux services de streaming —le tout avec le traditionnel film du dimanche soir (bien qu’il puisse perde un peu son intérêt en temps de confinement).

Pour les utilisateurs qui ne connaîtraient pas encore Disney+, il faut retenir que la plateforme de streaming a fait son arrivée en France il y a quelques semaines. Elle comprend tous les films de Disney, mais également ceux de ses franchises comme Pixar, Marvel, Star Wars ou encore National Geographic. L’abonnement mensuel revient à 6,99 euros par mois.

Découvrir Disney+

Quels films et séries découvrir sur Netflix et Disney+ ?

Le film d’action : Tyler Rake (Netflix)

Disponible sur Netflix depuis ce jour, ce film d’action inclut la présence de Chris Hemsworth, acteur principalement connu pour le rôle de Thor. Toutefois, il est bien loin de son personnage habituel dans ce long-métrage produit par la plateforme de streaming. Dans celui-ci, il interprète un mercenaire envoyé au Bangladesh pour sauver le fils d’un homme d’affaires douteux qui a été enlevé. Une mission qui s’avère aussi périlleuse qu’on peut l’imaginer.

La série sur l’espace : Cosmos (Disney+)

Dévoilé par National Geographic, la série Cosmos est animé par l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson. Celui-ci nous emmène vers des questionnements portant sur les lois de la science au travers de découvertes sur la composition des étoiles, les origines de notre planète ou encore les hautes technologies.

La saison 1 comprend 13 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le dessin animé feel-good : Vaiana (Disney+)

137e long-métrage réalisé par Disney, Vaiana, la Légende du bout du monde raconte l’histoire d’une jeune fille aventureuse qui part en voyage pour accomplir une quête rocambolesque à travers les océans. Au cours de son périple, elle rencontre le demi-dieu Maui et apprend aussi à mieux se connaître elle-même.

Le thriller : La Terre et le sang (Netflix)

Disponible sur Netflix depuis moins d’une semaine, ce film raconte comment un père et sa famille doivent protéger la scierie familiale après s’être retrouvés au milieu d’une guerre pour la drogue que se livrent deux gangs ennemis.

La série : Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney (Disney+)

Dans cette série signée Disney, la réalisatrice nominée aux Oscars Leslie Iwerks nous emmène à la découverte de l’univers Walt Disney tout en se concentrant sur la conception des parcs à thème et des attractions Disney disponibles dans plusieurs pays du monde.

La mini-série comprend six épisodes d’environ une heure.

La série documentaire humoristique : Drôle de planète (Netflix)

Également disponible depuis peu, cette série scientifique revient sur les animaux les plus incroyables de notre planète (grenouille, castor…) de façon humoristique. Le tout avec une voix off décalée qui détaille les événements visibles à l’écran.

La saison 1 comprend 12 épisodes d’une vingtaine d’épisodes.

Le film du dimanche soir : Togo (Disney+)

Mis en avant par Disney+ lors de son lancement, le long-métrage revient sur l’histoire vraie d’un homme et de son chien de traîneau, Togo. En pleine épidémie, ceux-ci sont obligés de partir afin de trouver le sérum et de le ramener dans leur ville natale. Une véritable course contre la montre. Au casting, l’excellent Willem Dafoe.