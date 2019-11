Le Nest Hub Max est enfin disponible en France

Il arrive souvent que Google présente de nouveaux gadgets qui ne seront disponibles en France que plusieurs mois après la présentation officielle. C’est le cas du Nest Hub Max, un écran connecté que la firme de Mountain View a dévoilé lors de sa conférence I/O au mois de mai.

Six mois après cette présentation, le Nest Hub Max est enfin disponible dans l’Hexagone. Il s’agit d’une version améliorée et plus grande du Nest Hub.

Les écrans connectés de Google fonctionnent de la même manière que ses enceintes connectées (comme le Nest Mini). Mais en plus de l’interface vocale, ce type de produit permet également à l’utilisateur d’interagir avec un écran tactile.

Sur le Nest Hub Max, il s’agit d’un écran HD de 10 pouces qui permet de s’informer, de faire des appels vidéo, de se divertir (par exemple, sur YouTube) ou encore de contrôler ses objets connectés.

Un écran équipé d’une caméra

Contrairement au Nest Hub, le Nest Hub Max est équipé d’une caméra pour les appels vidéo qui peut également servir de caméra de surveillance. Cette caméra grand-angle utilise de l’intelligence artificielle pour suivre l’utilisateur s’il se déplace dans une pièce pendant les appels vidéo. Un système de reconnaissance faciale permet également au Nest Hub Max de personnaliser les informations à afficher en fonction du profil détecté.

En ce qui concerne la vie privée, Google précise : “Il y a un voyant vert à l’avant de Hub Max qui indique que la caméra est en streaming, et rien n’est diffusé ou enregistré à moins que vous ne l’activiez explicitement. En outre, vous disposez de plusieurs commandes pour désactiver les fonctions de l’appareil photo telles que Nest Cam, notamment un commutateur matériel qui vous permet de désactiver physiquement le microphone et la caméra.”

Le prix de vente conseillé de cet écran connecté est de 229 euros.