Netflix et Disney+ : voici les 7 films et séries à voir dès ce week-end

Comme chaque vendredi, nous vous avons préparé une petite sélection de films, séries et documentaires à découvrir sur Netflix et Disney+.

Découvrir Disney+

Les séries et films à voir sur Netflix et Disney+

Le film musical : Black is King (Disney+)

Disponible depuis ce jour, ce film réalisé par l’artiste Beyoncé met en images son album The Lion King: The Gift, tout en retraçant l’histoire d’un jeune roi qui doit trouver sa couronne.

La série fantastique : Umbrella Academy —Saison 2 (Netflix)

La deuxième saison de Umbrella Academy a fait son arrivée sur Netflix ce matin. Très attendue, elle revient sur les vie de jeunes frères et sœurs qui doivent utiliser leurs pouvoirs pour sauver le monde qui court à sa perte. Au casting, l’excellente Ellen Page dans le rôle de Numéro 7.

La série compte deux saisons de 10 épisodes d’environ une heure.

Le documentaire business : Le Fondateur (Netflix)

Dévoilé en 2016, ce film actuellement disponible sur Netflix raconte l’histoire de Ray Kroc, un homme au nom peu connu qui a pourtant contribué à la création de l’empire McDonald.

Le documentaire écolo : Les Pieds sur Terre avec Zac Efron (Netflix)

Dans ce documentaire original de Netflix, Zac Efron est bien loin de ses rôles d’adolescents —qu’il a d’ailleurs quitté depuis un moment. Le jeune homme part dans plusieurs pays du monde accompagné d’un expert afin de se pencher sur des modes de vie plus sains et durables. Au programme, l’Islande, la France ou encore Lima (Pérou) et Porto Rico.

La première saison compte 8 épisodes d’une quarantaine de minutes.

La série originale : How to sell drugs online (fast) —Saison 2 (Netflix)

La série revient pour une saison 2 disponible depuis quelques jours sur Netflix. Pour rappel, la série raconte l’histoire de Moritz, un jeune adolescent allemand qui veut retrouver l’amour de son ex-petite amie… En vendant de la drogue en ligne. Évidemment, tout ne se déroule pas comme prévu.

How to sell drugs online (fast) compte deux saisons de 6 épisodes d’une trentaine de minutes.

Le documentaire National Geographic : De l’ombre à la lumière : la chasse au yéti (Disney+)

Dans ce documentaire réalisé par le National Geographic, franchise de Disney+, un explorateur du nom de Gerry Moffatt part sur les traces du yéti à travers l’Himalaya. Il explore les mythes et les croyances tout en essayant de trouver des preuves de l’existence de cette créature des neiges qui est l’objet de nombreux questionnements.

Le film du dimanche soir : Le Goût de la haine (Netflix)

Dévoilé sur Netflix il y a peu, ce thriller polonais raconte la vie d’un jeune homme qui travaille dans l’univers de la diffamation sur les réseaux sociaux à la façon d’un hater de haut vol. Il apprend vite que ses actes ont des conséquences bien réelles IRL (In Real Life, dans la vraie vie).