Netflix face à la menace d’une campagne de désabonnement

Toute la planète est occupée par Netflix… Toute ? Non, il y a déjà ceux qui résistent, qu’ils soient des défenseurs d’OCS, Hulu ou bientôt de Disney+ ou AppleTV+. Pas de quoi faire flancher l’entreprise qui compte déjà environ 150 millions d’abonnés payants. Mais une nouvelle hémorragie est en cours, une véritable campagne de désabonnement contre Netflix. On vous explique de quoi il ressort.

Netflix paie ses choix

Comme toutes les plateformes ou les chaînes, Netflix est forcé de faire des choix. Il est impossible de renouveler tous les contenus, de prolonger indéfiniment les programmes. Mais quand une chaîne peut se réfugier derrière l’audience, Netflix peine encore trop souvent à communiquer sur le sujet. Résultat, ses choix paraissent très souvent arbitraires et surtout frustrants pour les fans des programmes qui disparaissent.

Ainsi, récemment, les fans ont perdu The OA, Tuca & Bertie ou encore Designated Survivor. Là où pour les chaînes, les fans lancent des campagnes sur les réseaux sociaux pour espérer le retour du programme, dans le cas de Netflix, ce n’est pas encore suffisant. Cette fois, la démarche est allée un peu plus loin. Concrètement, certains abonnés ont lancé une campagne de désabonnement. Difficile pour l’instant d’avoir une idée de l’ampleur du phénomène, mais le hashtag #CancelNetflix a rencontré un certain succès sur les réseaux sociaux. On parlerait toutefois de plusieurs centaines voir même milliers d’internautes qui auraient décidé de mettre fin à leurs abonnements. A chaque fois, un même reproche semble revenir, l’importance donnée aux algorithmes aux dépens du facteur humain.

Du côté de Netflix, il n’y a pas encore de réponse. Pour l’instant, ces chiffres ne représentent pas vraiment une menace pour la plateforme mais dans le cas où cette opération se poursuivrait, les choses pourraient changer.