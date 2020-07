Netflix face à un bras-de-fer judiciaire contre Maradona ?

Netflix pourrait bien avoir une drôle d’habitude. La plateforme de streaming se retrouve, ou pourrait se retrouver, dans des affaires judiciaires, toujours plus ubuesques. Récemment ainsi, on vous évoquait la possibilité d’une guerre des marques avec l’armée américaine. Lors des débuts de la série les Nouvelles Aventures de Sabrina, c’est un temple sataniste qui avait agité la menace du procès. Une nouvelle affaire défraie la chronique et elle implique… Maradona.

Maradona contre Netflix, un duel de titans

De quoi s’agit-il cette fois ? Au coeur de ce nouveau débat, se trouve l’annonce par Netflix de la production de « The Hand of God », un film que doit réaliser Paolo Sorrentino. Le scénario du film est encore plutôt mal connu, mais une chose est sûr, il se déroulera à Naples, la ville d’où est originaire le réalisateur. Mais, c’est aussi là-bas qu’est née la légende Diego Maradona. Le footballeur argentin était le maître à jouer de l’équipe entre 1984 et 1991.

Or, le nom « Hand of God » (la main de Dieu), est aussi une expression qui est liée à Maradona. C’est ainsi que l’on qualifie en effet son geste en quarts de finale de la Coupe du Monde 1986 face à l’Angleterre. Ce jour-là, il marque un but de la main et qualifie son équipe.

Autant dire qu’entre le nom du film et la ville, Diego Maradona a vite compris de quoi il était probable que le film parlerait. Et il n’est pas vraiment d’accord.

Diego Maradona n’a pas autorisé l’utilisation de son image pour ce film. Avec nos collègues italiens, nous sommes déjà en train d’étudier une stratégie légale afin de mener une action en justice pour utilisation non autorisée d’une marque déposée

a ainsi expliqué Matias Morla, son avocat. Une nouvelle affaire qui assure aussi un beau buzz pour ce projet Netflix dans les prochains mois.