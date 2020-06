Space Force : une guerre des marques entre Netflix et l’armée américaine ?

Si vous suivez un peu l’actualité, alors vous avez sûrement entendu parler de la Space Force, lancée par Donald Trump. Une nouvelle branche de l’armée américaine, dont le budget de fonctionnement serait de 15 milliards de dollars. Une folie des démesures qui ne suffit toutefois pas à se payer un graphiste de qualité. Résultat, certains ont évoqué un plagiat en raison de la ressemblance avec un logo utilisé dans la série Star Trek. C’est désormais une autre série qui pourrait bien donner la migraine à Donald Trump et au Pentagone : Space Force, un programme lancé sur Netflix récemment (découvrez la bande-annonce en pied de l’article).

Space Force, la course à la marque

Quel lien entre les deux ? Et bien ils portent le même nom. Et il semblerait que l’administration Trump se soit montrée plutôt imprudente, attendant longtemps avant de sécuriser la marque Space Force. De son côté, Netflix aurait mené une campagne agressive pour la sécuriser aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Bien sûr, à priori, il n’y a rien de commun entre les deux structures qui fonctionnent dans des domaines très différents. L’exemple de la série JAG (longtemps diffusée sur France 2) en donne un parfait exemple. L’administration américaine n’a pas réagi à l’enregistrement de la marque par Paramount et cela n’a jamais été un problème.

Mais, le marché a évolué. Une série peut désormais se décliner du côté du merchandising. Et dans ce cas, l’équation serait différente. Des objets siglés « Space Force », vendus par Netflix et pas par l’administration ? On imagine déjà la cacophonie. Selon les experts légaux, c’est bien Netflix qui pourrait l’emporter si la question arrive devant les tribunaux. Un dossier qui pourrait s’annoncer plein de rebondissements.

Et si vous n’avez pas encore jeté un œil à la série Space Force, la série avec Steve Carrell qui parodie la conquête spatiale est considérée comme un petit divertissement plutôt réussi par de nombreux amateurs du genre. Ne vous attendez pas non plus à la Lune.