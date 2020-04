Netflix lance une émission hebdomadaire sur Instagram

La plateforme Netflix, qui vient d’accueillir Disney+ comme nouveau concurrent en France et dans plusieurs pays européens, va lancer une série hebdomadaire qui sera disponible en direct sur Instagram. Le premier épisode sera diffusé demain, et le rendez-vous sera à suivre tous les jeudis pour les semaines qui suivent. Plusieurs acteurs et actrices présents dans plusieurs séries à succès du service de SVOD seront conviés, et discuteront avec des experts de la santé sur des questions en lien avec le confinement actuel, suite à l’épidémie de COVID-19.

Sur Instagram, Netflix vient de publier une première vidéo d’annonce, en y indiquant les premières informations, tout en précisant que d’autres détails seront partagés au fur et à mesure. Bien évidemment, il s’agit du compte officiel de Netflix (@Netflix) et les épisodes seront donc diffusés en anglais. Nous ne savons pas encore si le compte officiel de Netflix France fera une retransmission des épisodes avec une traduction. Pour l’heure, ils n’ont pas publié la même vidéo que le compte américain, disponible ci-dessous.

Des questions sur la santé mentale et physique

La série prend le nom de « Wanna talk about it », et rebondi sur la situation actuelle de confinement. En vue de la communication autour de cette nouvelle websérie, le public visé concerne avant tout les adolescents. Netflix souhaite tirer parti de ses acteurs les plus populaires pour faire redescendre le stress autour des mesures sanitaires. Pour répondre à des questions comme « comment gérer l’anxiété ? » ou encore tenter de comprendre le sens derrière cette période de confinement, et pourquoi il est devenu impératif de rester chez soi.

Pour faire la promotion de ce nouveau rendez-vous sur Instagram, Netflix a fait appel à des stars comme Ross Butler et Alisha Boe de 13 Reasons Why, Caleb McLaughlin de Stranger Things, Lana Condor et Noah Centineode To All the Boys I Loved Before, Jerry Harris de Cheer, mais également de Joey King de The Kissing Booth. Tour à tour, ils discuteront avec différents experts, et le premier invité demain sera Noah Centineo.

Le direct est diffusé à 16 heures sur le créneau horaire californien. Pour la France, il faudra donc se lever à 1 heure du matin vendredi, ou simplement profiter de la rediffusion disponible en suivant.