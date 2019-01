Netflix Party, une extension pour regarder Netflix à distance entre amis

Grâce à l’extension Netflix Party, les utilisateurs du service de streaming américain pourront suivre un contenu vidéo en même temps, tout en commentant l’épisode ou le film en direct.

Netflix Party, pour regarder Netflix à distance mais ensemble

Disponible sur le navigateur Google Chrome, Netflix Party est une extension simple d’utilisation pour suivre des films ou des séries en même temps. Grâce à celle-ci, vous n’aurez plus besoin de demander à vos amis où ils en sont dans la série, ou à leur envoyer des messages lorsque vous regardez un épisode. En effet, l’extension intègre la synchronisation du contenu de Netflix, ainsi qu’un chat pour discuter. Lorsqu’un des utilisateurs met pause pour quelques minutes, la diffusion se stoppe également pour tous les autres utilisateurs présents.

Ppur profiter de l’outil, il suffit de se rendre sur le site Netflix Party et d’installer l’extension pour Chrome avant de choisir le film, le documentaire ou la série que vous souhaitez regarder. Une fois le choix effectué, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton « NP » puis « Start The Party ». Un lien sera généré automatiquement et vous n’aurez qu’à le partager aux personnes avec qui vous prévoyez votre soirée Netflix à distance.

Néanmoins, il faut noter que Netflix Party n’est pas l’œuvre officielle de la plateforme de streaming, ce qui signifie que l’extension n’est compatible qu’avec le navigateur Google Chrome. De plus, il n’est pas possible de l’utiliser avec le partage de compte, mais seulement avec des profils différents.

Cette extension dédiée à Netflix n’est pas sans rappeler les jeux vidéo en ligne, dont le chat permet d’interagir en direct et de créer des liens avec les autres joueurs.